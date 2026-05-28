Así funciona el sistema de 'postparo': el país en el que puedes vivir sin trabajar

En España, la mayor parte de la población invierte su dinero en la vivienda. Los hogares españoles destinan cerca del 47% de su salario bruto al pago del alquiler y hasta un 50% de sus ingresos a la compra de una vivienda en las grandes ciudades. Una cantidad difícil de afrontar por la ciudadanía y que supera ampliamente el límite del 35% recomendado por el Banco de España.

Los salarios no són lo suficientemente competentes con la inflación que vive la población española. Y si una persona entra en el paro, el sistema no ayuda a vivir con tranquilidad. Pero el funcionamiento no es igual en todos los países. En el norte de Europa, existe una región que aplica el 'postparo', un funcionamiento en el que, después del paro, existe una ayuda personalizada. Si has agotado la prestación y no has encontrado trabajo, y justificas que estás buscando empleo, te dan el 95% de la ayuda que tenías anteriormente.

El funcionamiento equilibrado de Austria

El creador de contenido Clavero publicó un vídeo en YouTube en el que analizaba el modelo de vida de Austria y lo comparaba con la situación económica y social de España. En su explicación destacaba especialmente el sistema de ayudas públicas y la capacidad de ahorro de los ciudadanos austriacos. Según comentaba, Austria ha conseguido establecer un modelo más equilibrado entre salarios, vivienda y protección social.

En Austria, una persona desempleada puede llegar a cobrar el 55% de su último sueldo neto. Esta prestación se mantiene incluso para quienes percibían menos de 6.000 euros mensuales. Además, la duración de la ayuda varía según la edad y los años trabajados, de manera que quienes han cotizado más tiempo cuentan con una mayor protección económica mientras buscan un nuevo empleo.

Cuando se agota la prestación por desempleo, el sistema austriaco todavía contempla una ayuda adicional personalizada. Si la persona demuestra que continúa buscando trabajo activamente, puede recibir hasta el 95% de la prestación anterior. Sin embargo, esta ayuda no es indefinida ni automática, ya que el beneficiario debe aceptar ofertas de empleo razonables, asistir a cursos de formación y acudir a todas las citas establecidas por los servicios públicos.

Clavero también explicó que el coste de la vida en Austria es más elevado que en España, aunque no de forma desproporcionada. Puso como ejemplo algunos productos básicos de supermercado: "un saco de patatas biodegradables cuesta 1,79 euros, el queso rallado 3,49 euros, el jamón dulce 2,99 euros y la carne alrededor de 11 euros", decía. En cuanto al combustible, señaló que el diésel ronda los 1,934 euros por litro, ligeramente más caro que en España.

Según los datos mencionados en el vídeo, el Índice General de Precios de los Hogares es de 111,7 en Austria frente al 93,8 de España, lo que supone aproximadamente un 19% más caro. Aun así, los salarios permiten una mayor capacidad de ahorro. Mientras que en Madrid muchas personas apenas logran ahorrar entre 200 y 300 euros al mes, en Austria el ahorro medio puede ser hasta 840 euros superior con un salario similar.

Las viviendas públicas las controla el Ayuntamiento

Otro de los aspectos destacados fue la política de vivienda pública. Clavero mencionó el famoso complejo Karl Marx-Hof, situado en el barrio de Heiligenstadt, en el distrito vienés de Döbling. Este conjunto residencial es uno de los ejemplos más conocidos de vivienda social en Austria y refleja la apuesta histórica del país por garantizar alquileres asequibles para amplias capas de la población.

En Austria existen alrededor de 200.000 viviendas subvencionadas adicionales destinadas a personas de distintas clases sociales. Para acceder a ellas es necesario haber residido al menos dos años en el país y no superar ciertos límites de ingresos. Gracias a esta gran oferta de vivienda pública, el mercado privado se ve obligado a competir con precios más moderados, algo que, según Clavero, contribuye a mantener un mayor equilibrio social y económico que en España.