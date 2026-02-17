Así funciona el nuevo límite para los pagos en efectivo que ha aprobado la Unión Europea

La Unión Europea ha aprobado un cambio radical en los pagos que entrará en vigor en 2027, limitando el uso de billetes y monedas a un máximo de 10.000 euros por transacción para combatir el crimen organizado y el fraude fiscal, una medida que unifica reglas en los 27 países, pero que apenas altera la norma española ya vigente (suficientemente estricta).

El nuevo tope en la Unión Europea

El nuevo Reglamento (UE) 2024/1624 establece que cualquier pago en efectivo superior a 10.000 euros no podrá realizarse en efectivo, teniendo que utilizar alternativas como transferencias bancarias, tarjetas o cheques nominativos, aplicándose en toda la UE a partir del verano de 2027.

Países como España, que ya tiene un límite de 1.000 euros para transacciones entre profesionales o empresas (fijado por la Ley 11/2021 contra el fraude), mantienen su vigencia, por lo que esta nueva normativa de la Unión Europea apenas tendrá un impacto real.

Además, se endurecen los controles de identidad para depósitos o pagos en efectivo desde 3.000 euros, según el tipo de negocio, obligando a verificar la titularidad y origen de los fondos para evitar flujos ilícitos. Esto tampoco trastoca el día a día: billetes en supermercados, bares o mercados siguen libres, y no hay tope para ahorros personales o ingresos bancarios si se justifica su procedencia legal.

Por qué la Unión Europea aprieta contra el efectivo

El auge digital (tarjetas, apps como Bizum o billeteras móviles) ha reducido el efectivo al 60% de transacciones en Europa, pero las grandes sumas en billetes facilitan el blanqueo, evasión de IVA y financiación terrorista, con pérdidas estimadas en 100.000 millones de euros anuales. La norma busca cerrar grietas en países laxos (como algunos del este), donde no existen límites.

En España, el 80% de pagos ya es electrónico, pero el efectivo reina en economías sumergidas; este reglamento refuerza inspecciones sin prohibir el efectivo para un uso diario. Para los viajes se sigue exigiendo declarar más de 10.000 euros en las fronteras.