Francisco Javier, pensionista, avisa: "Con 42 años cotizados tuve que jubilarme antes de tiempo y me redujeron la pensión un 26%"

A pesar de haber superado ampliamente el periodo de cotización exigido para acceder al 100% de la pensión, Francisco Javier Cerrada asegura que su jubilación estuvo marcada por una importante penalización económica.

El jubilado, que acumuló 42 años cotizados además del tiempo correspondiente al Servicio Militar, decidió acogerse a la jubilación anticipada y vio cómo la Seguridad Social reducía de forma notable la cuantía de su prestación, una situación que todavía hoy cuestiona y que le ha llevado a compartir su experiencia públicamente.

"Por jubilarme antes de tiempo me reducieron la pensión un 26%"

El primer gran revés laboral de Javier llegó con la crisis de 1992, una etapa que dejó a muchos trabajadores sin empleo, entre ellos él. Sin embargo, logró reincorporarse pronto al mercado laboral como comercial, una profesión en la que desarrolló gran parte de su trayectoria durante casi dos décadas.

Su estabilidad se mantuvo hasta la llegada de la crisis financiera de 2008. Aunque consiguió seguir trabajando durante un tiempo, el golpe terminó siendo inevitable y, en 2010, la empresa para la que trabajaba cerró sus puertas de forma definitiva.

Un jubilado calcula su pensión / Pexels

A los 61 años, y tras no conseguir reincorporarse al mercado laboral, se vio obligado a adelantar su jubilación pese a acumular 42 años cotizados, además del tiempo correspondiente al Servicio Militar. Esa decisión tuvo un importante coste económico: al estar todavía lejos de la edad ordinaria de retiro, su pensión quedó reducida un 26%.

A ello se suma otro factor que agrava su situación, ya que la prestación se calculó tomando como referencia una de las bases reguladoras más bajas de toda su trayectoria profesional.