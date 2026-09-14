Fedea pide cambiar las pensiones de viudedad y pone el foco en quienes tienen rentas muy altas

Las pensiones de viudedad vuelven a estar en el centro del debate. Un informe elaborado para Fedea por Octavio Granado, exsecretario de Estado de Seguridad Social, pone el foco en una de las características de esta prestación: la escasa incompatibilidad que existe con los ingresos procedentes del trabajo.

El experto advierte de una situación que puede resultar llamativa. Según recoge el estudio, la Seguridad Social puede estar pagando pensiones de viudedad a personas cuyos ingresos se sitúan muy por encima de la renta media española. En algunos casos, apunta Granado, esas rentas pueden multiplicar por cinco, diez o incluso cien la media.

La reforma que plantea Fedea

La propuesta pasa por introducir una incompatibilidad parcial entre la pensión de viudedad y las rentas del trabajo durante la vida activa. Es decir, quienes tengan determinados ingresos laborales podrían ver limitada parte de la prestación.

¿Y qué se haría con el dinero ahorrado? El informe plantea destinarlo a mejorar la situación de los viudos y viudas que actualmente tienen sus pensiones limitadas por los topes existentes.

El planteamiento supondría cambiar una regla que lleva décadas formando parte del sistema español. Granado recuerda que esta amplia compatibilidad procede de una época en la que las pensiones eran más bajas y muchas mujeres no tenían ingresos laborales propios.

El estudio también pide revisar el desequilibrio entre las pensiones de viudedad y las de orfandad, una cuestión que lleva años apareciendo en las recomendaciones del Pacto de Toledo.

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Las bajas, otra fuente de preocupación

El informe pone sobre la mesa otro problema que está creciendo con fuerza: el gasto en incapacidad temporal.

En 2025 alcanzó los 18.413 millones de euros, equivalentes al 10,4% de los ingresos por cotizaciones. Desde 2021, la factura habría crecido en unos 6.000 millones.

Granado propone cambios en la gestión de las bajas, una mayor participación de las mutuas, programas de rehabilitación y medidas para facilitar la vuelta al trabajo cuando sea posible.

El experto apuesta por aplicar estas reformas de forma gradual y mediante acuerdos, evitando cambios bruscos que puedan quedarse en simples anuncios. La cuestión de fondo es cómo conseguir que las prestaciones mantengan su función de protección sin perder la relación entre lo que se cotiza y lo que finalmente se recibe.