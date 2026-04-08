Fechas clave de la Renta 2025/26: inicio, plazo máximo, novedades y pagos de devoluciones

Un año más se acerca el momento de enfrentarse a Hacienda con la campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). El plazo para presentar la declaración arranca este 8 de abril y finalizará el próximo 30 de junio.

Desde este miércoles, los contribuyentes pueden acceder al borrador, consultar sus datos fiscales y presentar la declaración por internet. Sin embargo, la campaña se abre de forma escalonada, de forma que los diferentes canales de atención se van activando progresivamente para facilitar la gestión y evitar saturaciones.

Calendario de la campaña de la Renta

8 de abril : inicio de la presentación por Internet y acceso al borrador

: inicio de la 29 de abril : comienzo de la solicitud de cita previa para atención telefónica

: comienzo de la 6 de mayo : arranca el servicio telefónico de ayuda

: arranca el 29 de mayo : apertura de la cita previa para atención presencial

: apertura de la 1 de junio : inicio de la atención presencial en oficinas de la Agencia Tributaria

: inicio de la de la Agencia Tributaria 25 de junio: fecha límite para declaraciones con resultado a ingresar mediante domiciliación

para declaraciones con 30 de junio: fin de la campaña de la Renta 2025/26

Declaración de la renta / a

Novedades y cambios que pueden afectar al resultado

La campaña de este año llega con varias novedades fiscales que pueden afectar directamente al resultado final de la declaración. Entre ellas, destacan ajustes en las deducciones para rentas bajas ligados a la subida del salario mínimo, así como cambios en los límites para quienes tienen varios pagadores.

También se han introducido modificaciones en el tratamiento de algunas prestaciones, nuevas casillas para determinadas ganancias patrimoniales y mejoras en la herramienta Renta WEB, que ahora incorpora más avisos automáticos para ayudar a evitar errores al revisar el borrador.

A todo ello se suman las deducciones relacionadas con la vivienda, la eficiencia energética y la compra de vehículos eléctricos, además de beneficios autonómicos que en muchos casos no aparecen de forma automática y deben añadirse manualmente.

Devoluciones, pagos y recomendaciones

Una vez presentada la declaración, la Agencia Tributaria revisa los datos y, si el resultado es a devolver, el ingreso se realiza tras la comprobación correspondiente. El plazo puede variar en función de cada caso y del volumen de solicitudes.

Si el resultado es a ingresar, el contribuyente puede optar por el pago único o fraccionado, además de diferentes métodos como la domiciliación bancaria, el pago con tarjeta o sistemas electrónicos.

Noticias relacionadas

Tal y como recomiendan los expertos, es clave revisar bien el borrador antes de confirmarlo, ya que cualquier error en los datos personales, ingresos o deducciones puede cambiar por completo el resultado final.