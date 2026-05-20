Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ansu FatiCuti RomeroLesión FermínMourinhoMercado de fichajesMika FayeReal MadridLeBron JamesCuándo juega AlcarazFinal Champions femeninaGiro Italia etapa 11Clasificación Giro ItaliaHija GuardiolaGranada - Real MadridMotoGPAlcarazHorarios F1 CanadáDescenso LaLigaCalculadora descensoCiclistasPaula BlasiReciclar ropaMikel ArtetaIturraldeLuis FigoPaseo marítimoManu CarreñoPS PlusConvocatorias Mundial 2026Convocatoria EspañaCalendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026
instagramlinkedin

ECONOMÍA

Muchas familias lo desconocen: la Seguridad Social ofrece una ayuda de hasta 115 euros al mes por hijo, incluso si no cobran el Ingreso Mínimo Vital

El complemento se puede solicitar independientemente del IMV

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 5 de mayo de 2026, en Madrid (España). El Gobierno ha aprobado hoy en Consejo de Ministros la ampl

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 5 de mayo de 2026, en Madrid (España). El Gobierno ha aprobado hoy en Consejo de Ministros la ampl / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

Andrea Riera

Andrea Riera

En España existen algunas ayudas públicas pensadas para apoyar a las familias con hijos, especialmente cuando los ingresos son ajustados. Una de las más importantes es el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), una prestación mensual que puede solicitarse incluso aunque no se tenga derecho al Ingreso Mínimo Vital.

Este complemento forma parte del sistema del Ingreso Mínimo Vital, aunque tiene una característica clave: no siempre depende de cobrar esa renta básica. En algunos casos, una familia puede no cumplir los requisitos del IMV, pero sí entrar dentro de los límites del CAPI.

Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recuerdan que está dirigido a hogares con menores de edad que cumplan condiciones de convivencia, residencia y nivel de ingresos, aunque estos requisitos económicos son algo más flexibles que los del ingreso mínimo.

La ayuda se cobra por cada menor y varía según la edad, pudiendo hacer que el importe total aumente si hay varios hijos en la unidad familiar. En 2026, las cuantías son de 115 euros al mes para menores de tres años, 80,50 euros para niños de entre tres y seis años y 57,50 euros para los que tienen entre seis y 18 años.

Instituto Nacional de la Seguridad Social

Instituto Nacional de la Seguridad Social / J

Para poder recibirla, la Seguridad Social establece unos límites de ingresos que cambian según el número de miembros del hogar. En el caso de una familia con un adulto y un menor, por ejemplo, el tope es de 2.861,04 euros mensuales, mientras que en hogares más grandes puede llegar hasta los 4.841,76 euros.

También se tiene en cuenta el patrimonio familiar, sin contar la vivienda habitual. Dependiendo del tamaño del hogar, el límite puede ir aproximadamente desde los 55.460 euros hasta los 102.997 euros, lo que permite que más familias puedan acceder a la ayuda aunque tengan pequeños ahorros o bienes.

Noticias relacionadas y más

La solicitud se tramita a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social, normalmente dentro del mismo proceso del Ingreso Mínimo Vital, aunque también puede pedirse de forma independiente. Además, existe un simulador oficial que permite comprobar antes si se tiene derecho.

TEMAS

  1. María (25 años), hija de Pep Guardiola: 'Mi padre y yo bromeamos diciendo que heredé su cabezonería. Cuando nos proponemos algo, lo perseguimos hasta lograrlo
  2. El móvil de Jonathan Andic lo sitúa en Collbató días antes de la muerte del padre y fundador de Mango Isak Andic: última hora de la detención, en directo
  3. La reconciliación más esperada por Marcus Rashford: regresa junto a su novia de la infancia
  4. Entrará en vigor: La UE cambia las normas y pagará automáticamente a los españoles que reciclen su ropa
  5. Gonzalo Bernardos, sobre la crisis de la vivienda: 'Se tienen que dar tres circunstancias para que este boom inmobiliario se acabe
  6. Josep Pedrerol saca a la luz el motivo del enfado de Mbappé en el Real Madrid: 'Se siente solo y maltratado
  7. Jonathan Andic, hijo del empresario y fundador de Mango, detenido por homicidio
  8. Sara Carbonero, exmujer de Iker Casillas y madre de su hijo Martín, expande su negocio: abre una nueva tienda en Valencia y planea llegar a nueve locales antes de 2027

Muchas familias lo desconocen: la ayuda de la Seguridad Social que ofrece hasta 115 euros al mes por hijo

El Gobierno mantiene las entradas de cine a dos euros para los mayores de 65 años: "Es una medida que beneficia a todos"

El Gobierno mantiene las entradas de cine a dos euros para los mayores de 65 años: "Es una medida que beneficia a todos"

Cuándo se cobran las pensiones en mayo de 2026: estas son las fechas según tu banco

Cuándo se cobran las pensiones en mayo de 2026: estas son las fechas según tu banco

Nace 'Adecco School by Tapas': la empresa de talento y la cabecera de restauración se alían para elevar el estándar de la hostelería

Nace 'Adecco School by Tapas': la empresa de talento y la cabecera de restauración se alían para elevar el estándar de la hostelería

Precio de la gasolina y diésel hoy, 20 de mayo: estas son las gasolineras más baratas en España

Precio de la gasolina y diésel hoy, 20 de mayo: estas son las gasolineras más baratas en España

Precio de la luz para hoy, 20 de mayo: las horas más baratas y más caras

Precio de la luz para hoy, 20 de mayo: las horas más baratas y más caras

Adaptar la formación a las necesidades empresariales, clave para atraer y conservar capital humano en el Noroeste

La nueva minería, "sostenible y muy regulada", es clave para la autonomía europea y el Noroeste puede jugar un papel importante

La nueva minería, "sostenible y muy regulada", es clave para la autonomía europea y el Noroeste puede jugar un papel importante