Muchas familias lo desconocen: la Seguridad Social ofrece una ayuda de hasta 115 euros al mes por hijo, incluso si no cobran el Ingreso Mínimo Vital

En España existen algunas ayudas públicas pensadas para apoyar a las familias con hijos, especialmente cuando los ingresos son ajustados. Una de las más importantes es el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), una prestación mensual que puede solicitarse incluso aunque no se tenga derecho al Ingreso Mínimo Vital.

Este complemento forma parte del sistema del Ingreso Mínimo Vital, aunque tiene una característica clave: no siempre depende de cobrar esa renta básica. En algunos casos, una familia puede no cumplir los requisitos del IMV, pero sí entrar dentro de los límites del CAPI.

Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recuerdan que está dirigido a hogares con menores de edad que cumplan condiciones de convivencia, residencia y nivel de ingresos, aunque estos requisitos económicos son algo más flexibles que los del ingreso mínimo.

La ayuda se cobra por cada menor y varía según la edad, pudiendo hacer que el importe total aumente si hay varios hijos en la unidad familiar. En 2026, las cuantías son de 115 euros al mes para menores de tres años, 80,50 euros para niños de entre tres y seis años y 57,50 euros para los que tienen entre seis y 18 años.

Instituto Nacional de la Seguridad Social / J

Para poder recibirla, la Seguridad Social establece unos límites de ingresos que cambian según el número de miembros del hogar. En el caso de una familia con un adulto y un menor, por ejemplo, el tope es de 2.861,04 euros mensuales, mientras que en hogares más grandes puede llegar hasta los 4.841,76 euros.

También se tiene en cuenta el patrimonio familiar, sin contar la vivienda habitual. Dependiendo del tamaño del hogar, el límite puede ir aproximadamente desde los 55.460 euros hasta los 102.997 euros, lo que permite que más familias puedan acceder a la ayuda aunque tengan pequeños ahorros o bienes.

La solicitud se tramita a través del Instituto Nacional de la Seguridad Social, normalmente dentro del mismo proceso del Ingreso Mínimo Vital, aunque también puede pedirse de forma independiente. Además, existe un simulador oficial que permite comprobar antes si se tiene derecho.