La faceta desconocida de Amancio Ortega: el rey del ladrillo, con 21.200 millones de euros de inversiones

Amancio Ortega lleva varios años siendo la persona más rica de España y uno de los mayores patrimonios del planeta. El propietario de Inditex recibe múltiples ingresos por sus empresas y negocios, pero sigue buscando fórmulas para incrementar su fortuna mediante inversiones estratégicas. En esta ocasión, ha adquirido un edificio llamado Royal Park, en Luxemburgo, reforzando así su ya potente presencia en el sector inmobiliario internacional.

Este avance en su posición económica coincide con la publicación de los resultados anuales de Inditex, que han alcanzado cifras históricas. El grupo textil ha superado por primera vez los 6.000 millones de euros de beneficio, consolidando un periodo de crecimiento sostenido y reforzando su liderazgo dentro del sector de la moda a nivel global.

88% de expansión y crecimiento

Durante los últimos cinco años, la compañía ha incrementado notablemente la remuneración destinada a los accionistas. En este periodo, el dividendo distribuido ha crecido cerca de un 88%, un aumento que ha beneficiado especialmente a Ortega como principal accionista del grupo.

Para este ejercicio, Inditex tiene previsto repartir un dividendo de 1,75 euros brutos por acción. Esta cifra supone aproximadamente un 4% más que el año anterior y representa cerca del 60% del beneficio total obtenido por la compañía durante el último ejercicio fiscal, lo que refleja una política de retribución sólida y constante.

Segundo en el ránking téxtil

En paralelo, Zara continúa consolidando su dominio global. La firma ya es la segunda marca textil que más vende en el mundo, habiendo superado a Adidas y acercándose cada vez más a Nike, líder del ranking con más de 30.000 millones de euros en ventas.

Más allá del textil, Amancio Ortega se ha convertido en uno de los mayores magnates inmobiliarios del mundo. Entre sus propiedades más destacadas figura el Royal Bank Plaza de Toronto, valorado en 838 millones de euros, así como importantes inversiones en Canadá, donde ha destinado cerca de 680 millones de euros en activos vinculados a sedes de grandes compañías como Amazon.

El icónico rascacielos Royal Bank Plaza de Toronto por 800 millones / SPORT.es

3.234 millones de euros en concepto de dividendos

Su brazo inversor, Pontegadea, concentra buena parte de este imperio. La firma ha acumulado activos valorados en más de 21.200 millones de euros en 2025, incluyendo participaciones como Pontegadea Inversiones, Partler 2006 y Pontegadea GB, además de nuevas adquisiciones que refuerzan su cartera global, según Forbes.

En España, Ortega también posee activos emblemáticos como las torres Picasso y Moeve en Madrid, así como la sede del Grupo Planeta en Barcelona, adquirida por 250 millones de euros. Su patrimonio inmobiliario se extiende por 13 países e incluye los llamados 'activos trofeo', inmuebles exclusivos por su ubicación y prestigio, como la Torre 19 Dutch en Nueva York o el complejo Veneto Las Olas en Florida, consolidándolo como casero de grandes multinacionales y referente mundial en el sector del lujo inmobiliario.