Expertos en numismática lo confirman: la moneda más valiosa de Europa es de España

A lo largo del mundo, se pueden encontrar numerosas monedas cuyo precio en subasta alcanza cotas de escándalo. En este sentido, los expertos han hecho hallazgos en los últimos años que se corresponden con auténticos hitos en el mundo de la numismática.

Una de las monedas más destacadas en este sentido se corresponde con el artículo más valioso de toda Europa, y da la casualidad de que procede de España. Efectivamente, estamos hablando del Centén Segoviano.

La historia que hay detrás de esta moneda consta como una de las razones principales de su valor. Fue acuñada en el año 1609 durante los reinados de Felipe III y Felipe IV y se conoce que entraron en circulación poquísimas unidades.

Esto último se corresponde como el segundo factor que hace esta moneda sea muy codiciada por coleccionsitas. El hecho de que sea un artículo realmente exclusivo ha provocado que su valor se dispare con el paso de los años.

Tanto es así que el Centén Segoviano no solo se corresponde con la moneda más valiosa de Europa, sino también con una de las más importantes del mundo: ha alcanzado hasta los 2,4 millones de euros en reventas.

Al margen de lo comentado anteriormente, hay que destacar que se trata de una moneda hecha de oro de 22 quilates, lo cual suma puntos en relación a su precio. Sobre todo, teniendo en cuenta cómo está el mercado de este material últimamente.

Y es que estamos hablando de una moneda que ya era muy valiosa en el siglo XVII, dado que se trataba de un artículo que la corona regalaba a ciertos miembros de la nobleza para agasajarla y obtener su apoyo.

Lo malo es que se desconoce el número exacto de unidades que se han conservado hasta la actualidad, pero el hecho de que sea una moneda que ha sobrevivido más de 400 años hace que se convierta en un artículo importantísimo en el sector de la numismática.