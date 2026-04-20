Expertos en jubilación coinciden: la Seguridad Social debería pagar pensiones aunque no se alcancen los 15 años cotizados

Se ha discutido mucho la sostenibilidad a largo plazo de la Seguridad Social a causa del envejecimiento de la población en España, cosa que deja ciertas lagunas en el sistema que algunos expertos sugieren atajar de distintas maneras.

Una de ellas tiene que ver con lo que ocurre con aquellas personas que han cotizado, aunque una cifra menor a los 15 años requeridos por la entidad para recibir una pensión más o menos digna.

En este mismo sentido, el experto en jubilación y funcionario, Alfonso Muñoz, propone una posible vía de acción para la Seguridad Social en relación a corregir la situación económica de aquellas personas con circunstancias más delicadas.

De esta manera, la propuesta de Alfonso Muñoz pasar por la idea de que la entidad ofrezca pensiones a aquellas personas que coticen menos de 15 años; aunque estas sean de carácter simbólico.

"¿No sería más justo permitir que quienes no alcancen la cotización pudieran cobrar una pensión proporcional?", comentaba el experto para hacerse eco de una posible solución a este tipo de situaciones.

Algo especialmente pensado para aquellas personas que se encuentran cerca de la cantidad mínima de años cotizados exigida por la Seguridad Social, cobrando una cantidad en proporción a dicho dato.

Y es que el propio Alfonso Muñoz hablaba de ello haciendo referencia al fin último que posee el sistema de pensiones: que las personas jubiladas puedan alcanzar cierto grado de suficiencia económica para poder vivir de manera digna.

"No solo hablamos de números, sino también de dignidad, de independencia económica y de cómo tratamos a quienes han sostenido esta sociedad sin que hayan podido cotizar suficiente", concluía el experto.