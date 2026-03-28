Los expertos coinciden: jubilarte más tarde te permite cobrar hasta 3.500 euros más de pensión al año

El sistema público de pensiones se va ajustando con el tiempo y la Seguridad Social ha reforzado los incentivos para quienes deciden seguir trabajando más allá de la edad ordinaria de jubilación.

La llamada jubilación demorada se ha convertido en una opción que permite mejorar de forma directa la pensión futura. Se basa en retrasar el retiro voluntariamente y continuar en activo, lo que se traduce en beneficios adicionales que se van acumulando y que después se reflejan en la cuantía final de la pensión.

El incentivo principal consiste en un aumento del 4% en la pensión por cada año completo trabajado tras la edad ordinaria. Este porcentaje se aplica sobre la cuantía inicial reconocida y no se trata de un aumento puntual, sino de un complemento que se mantiene de forma vitalicia, lo que implica que se percibe mes a mes durante toda la jubilación.

Cómo quedaría mi pensión

Este incentivo se traduce en mejoras económicas que pueden notarse desde el primer momento. Por ejemplo, una pensión de 1.500 euros mensuales puede pasar a unos 1.560 euros si se retrasa un año la jubilación. Esto supone 60 euros adicionales por mensualidad, que al año se traduce en 840 euros más.

Si la decisión de continuar en activo se prolonga durante dos años, el efecto es aún más notable. En ese caso, el incremento total puede situarse en torno al 8% sobre la pensión inicial, situando la cuantía mensual en aproximadamente 1.620 euros.

En el caso de quienes perciben la pensión máxima, fijada en torno a los 3.175 euros mensuales en 14 pagas, aplicando el 4% por cada año adicional trabajado, la pensión puede aumentar unos 127 euros más al mes tras un año, lo que supone cerca de 1.780 euros adicionales anuales.

En caso de prolongar la vida laboral durante dos años, el incremento puede situarse en torno al 8%, elevando la pensión en aproximadamente 254 euros mensuales y generando un aumento anual cercano a los 3.500 euros.

Aquellos trabajadores con más de 38 años y 3 meses cotizados podrán jubilarse con 65 años de edad / SPORT

Además, el sistema no obliga a una única forma de aplicar este incentivo, sino que ofrece distintas alternativas para adaptarse a cada situación personal.

Complemento mensual vitalicio: incremento del 4% por cada año completo trabajado tras la edad ordinaria, que se suma de forma permanente a la pensión.

incremento del 4% por cada año completo trabajado tras la edad ordinaria, que se suma de forma permanente a la pensión. Pago único al jubilarse: una cantidad a tanto alzado que puede situarse en varios miles de euros por cada año de demora, en función de la carrera laboral y las bases de cotización.

una cantidad a tanto alzado que puede situarse en varios miles de euros por cada año de demora, en función de la carrera laboral y las bases de cotización. Opción mixta: combinación de ambas modalidades, recibiendo una parte como pago inicial y otra como complemento mensual reducido.

La elección entre estas alternativas depende de las prioridades de cada trabajador. Quienes buscan estabilidad y una renta constante a largo plazo suelen optar por el complemento mensual, mientras que aquellos que prefieren disponer de liquidez inmediata pueden inclinarse por el pago único o por una solución intermedia que combine ambas opciones.

Requisitos

Para acceder a estos incentivos es necesario cumplir una serie de requisitos básicos, como haber alcanzado la edad ordinaria de jubilación, tener derecho a una pensión contributiva y mantenerse en situación de alta laboral. Además, la decisión de acogerse a la jubilación demorada debe comunicarse de forma expresa a través de los canales oficiales habilitados por la Administración.

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El trámite puede realizarse a través de la sede electrónica de la Seguridad Social o mediante los canales de atención del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.