Los expertos coinciden sobre la Declaración de la Renta: estos son los errores más frecuentes a evitar

Se acerca la apertura del plazo para presentar la Declaración de la Renta, siguiendo una serie de fechas clave en función del formato que elijamos para llevarla a cabo (en función de si es online o de manera presencial).

No obstante, antes de llevarla a cabo conviene conocer cuáles son los errores más comunes con el objetivo de no caer en ellos y evitar así posibles penalizaciones emitidas por parte de la Agencia Tributaria.

Comenzando, desde el más básico de todos: no estudiar si la persona tiene obligación de presentar la Declaración de la Renta como tal, dado que estarán exentos aquellos que cobren menos de 22.000 euros anuales por parte de un único pagador.

Por otro lado y según explican desde el departamento fiscal de Ibercaja, existen otros muchos errores que nacen desde el desconocimiento y, por tanto, están relacionados con la omisión de detalles cruciales en los borradores.

Empezando, por ejemplo, por la idea de si existen o no deducciones aplicables en la Declaración de la Renta de cada persona, especialmente aquellas que son de carácter autonómico. Sobre todo, porque cada región de España cuenta con especificidades que conviene tener en cuenta.

Además de esto, los expertos señalan la importancia de actualizar los datos personales y familiares con la última informacón disponible durante el ejercicio a presentar con el objetivo de ajustar el IRPF lo máximo posible.

En relación a estos tres errores destacables, los expertos coinciden en cuanto a otro que tiene que ver con cómo presentar la Declaración de la Renta, el cual tiene que ver con dejarla para el último momento.

En este mismo sentido, resaltan la importancia de no presentar el primer borrador que se haga, dado que este puede contener errores que se solucionarían en otras versiones revisadas y, por tanto, nos ayudarian a evitar problemas fiscales a corto y medio plazo.