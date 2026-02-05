Los expertos advierten a los familiares sobre las donaciones de vivienda y sus consecuencias: "Siempre es mejor heredar"

El acceso a la vivienda sigue siendo un reto casi imposible para los jóvenes en España. El 85% de los menores de 30 años no puede independizarse, y siete de cada diez jóvenes con trabajo continúan viviendo con sus padres. Quienes logran alquilar un piso en solitario, generalmente por no poder afrontar la compra, llegan a destinar hasta el 92% de su sueldo a ese gasto.

Ante esta situación, muchas familias han decidido echar una mano a sus hijos y nietos. Según el Consejo General del Notariado, las donaciones de viviendas han crecido un 67,8% en siete años: pasaron de 32.623 en 2017 a 54.735 en 2024, y en el primer semestre de 2025 se registraron 26.923 donaciones. Además, representan ya el 14,1% del total de actos notariales, el doble que en 2017.

"El aumento de las donaciones tanto de inmuebles como dinerarias es una tendencia que no es de un año para otro, se ha visto sobre todo tras la pandemia y es sostenida en el tiempo", explica María Teresa Barea. Según la portavoz del Consejo General del Notariado, se trata de un "mecanismo jurídico de solidaridad intergeneracional": "Las generaciones mayores ayudan a las más jóvenes a poner en marcha sus proyectos de vida; donándoles una vivienda les ayudan a mejorar la vida".

Ignacio Barquín, abogado de ABH, asegura que el objetivo principal es facilitar la entrada a la primera vivienda: "En la inmensa mayoría de casos se producen para que el donatario adquiera su primera vivienda o tenga una entrada para la hipoteca. Con la escalada de precios que hay, muchos jóvenes han podido entrar en el mercado laboral, pero aun así necesitan esta ayuda. Se suele donar de padres a hijos aunque también hay casos de abuelos a nietos".

El factor fiscal también ha impulsado este fenómeno. Las donaciones cuentan con bonificaciones en diferentes comunidades como Madrid, Valencia, Andalucía o Galicia, que pueden llegar hasta el 99%: "Eso es algo que la gente tiene muy en cuenta", señala Barea.

A pesar de estas ventajas, la abogada Nuria Vargas, del despacho Vilches Abogados, recuerdan que donar no siempre compensa frente a heredar: "Siempre es mejor heredar que donar".

La conveniencia depende del valor del inmueble, de la comunidad autónoma y de la posible ganancia patrimonial. Es por ese motivo que los expertos recomiendan siempre asesoramiento profesional para evitar sorpresas fiscales y tomar decisiones con seguridad jurídica.