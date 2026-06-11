Expertos advierten: así debes planificar tu herencia para evitar conflictos entre herederos

Tramitar una herencia nunca es un proceso sencillo, pero se pueden tomar medidas para hacer que este sea todo lo fácil de gestionar que se pueda. De hecho, expertos sugieren que es mejor dejarlo todo lo más organizado posible de antemano.

Evita disputas familiares con un testamento claro

Dado que el proceso de heredar puede requerir de una gran cantidad de documentos y trámites bancarios distintos, así como el pago de impuestos y obtención de certificados, sin una planificación clara puede ser un proceso muy cansado y estresante.

Por ello, de primeras se recomienda nombrar a alguien que tome la función de albacea para ayudar a facilitar la gestión de la herencia. Su presencia puede ayudar a que los herederos tengan menos complicaciones con el proceso.

Asimismo, en la elaboración del testamento hay que tener en cuenta la situación de cada uno de los herederos y posibles cambios; si las situaciones personales o familiares cambian, el testamento debe recogerlo para evitar futuros problemas.

Firma de un testamento / sport

Una de las principales recomendaciones durante el proceso de elaboración del testamento es dejar bien claro qué heredero recibe cada uno de los bienes concretos (vivienda, segunda residencia), lo que evitará potenciales disputas por falta de claridad.

Hay que prever que si una persona cuenta con múltiples propiedades a su nombre, si en su muerte no hay un claro heredero para cada una de estas puede dar pie a discusiones y polémicas que generen fricciones irreversibles.

Dejar un buen testamento no es solo algo con lo que tener una conciencia tranquila, es un seguro de que en el futuro todas las propiedades adquiridas a lo largo de una vida harán bien a la siguiente generación sin 'pero' que valga.

En definitiva, como bien dice el dicho 'es mejor prevenir que curar'. Porque recibir una herencia no es un proceso sencillo ni agradable dadas las circunstancias, pero un testamento bien organizado puede aliviar muchos problemas.