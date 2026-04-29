Un experto en pensiones lo tiene claro: "Tienes que ahorrar antes de los 30 años o llegarás tarde a la jubilación"

El economista Manuel Álvarez Rodríguez lo tiene claro: retrasar el ahorro para la jubilación puede salir caro. Según advierte, la clave para garantizar un retiro tranquilo no está en grandes ingresos, sino en empezar cuanto antes. "Hay que comenzar antes de los 30, casi desde el primer sueldo", sostiene.

Con una amplia experiencia en el sistema público, el especialista ha trabajado como asesor en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones durante la etapa de José Luis Escrivá. Su conocimiento le ha permitido detectar uno de los errores más comunes: pensar en la jubilación demasiado tarde.

Según explica, muchas personas no se plantean ahorrar hasta los 40 o incluso los 50 años. Para entonces, el margen de maniobra es mucho menor.

Empezar pronto, en cambio, permite repartir el esfuerzo económico a lo largo del tiempo y hacerlo de forma más asumible, sin necesidad de grandes sacrificios.

Jubilados de vacaciones / Freepik.

El experto también pone el foco en los trabajadores autónomos, uno de los colectivos más vulnerables en este ámbito. Al cotizar menos de forma habitual, sus pensiones pueden ser hasta un 40% inferiores a las de los asalariados, lo que hace aún más necesario planificar con antelación.

En cuanto a las estrategias, Álvarez recomienda evitar complicaciones innecesarias. Aconseja optar por productos financieros sencillos, con comisiones bajas y bien diversificados.

Además, lanza una advertencia clara: no todos los productos benefician al cliente. "En muchos casos favorecen más a las entidades que a quien ahorra", señala el economista

Más allá de las inversiones, insiste en la importancia de los hábitos. Controlar el gasto, evitar compras impulsivas y mantener una disciplina constante son factores determinantes para construir un colchón económico sólido.