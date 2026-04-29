Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Atlético - ArsenalEconomía BarçaPerrosEtapa 2 Tour de Romandía 2026Dabone KusturicaXavi PascualClasificación Tour RomandíaBarça BayernJódar - Sinner directoCuadro EuroligaNBA playoffsDinero JódarHorario F1Semifinales ChampionsFlickQuinta plaza ChampionsInés MoránJubilaciónPS Store
instagramlinkedin

ECONOMÍA

Un experto en pensiones lo tiene claro: "Tienes que ahorrar antes de los 30 años o llegarás tarde a la jubilación"

¿Has conseguido ahorrar antes de cumplir 30 años?

Manuel Álvarez, economista

Manuel Álvarez, economista / e

David Cruz

David Cruz

El economista Manuel Álvarez Rodríguez lo tiene claro: retrasar el ahorro para la jubilación puede salir caro. Según advierte, la clave para garantizar un retiro tranquilo no está en grandes ingresos, sino en empezar cuanto antes. "Hay que comenzar antes de los 30, casi desde el primer sueldo", sostiene.

Con una amplia experiencia en el sistema público, el especialista ha trabajado como asesor en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones durante la etapa de José Luis Escrivá. Su conocimiento le ha permitido detectar uno de los errores más comunes: pensar en la jubilación demasiado tarde.

Según explica, muchas personas no se plantean ahorrar hasta los 40 o incluso los 50 años. Para entonces, el margen de maniobra es mucho menor.

Empezar pronto, en cambio, permite repartir el esfuerzo económico a lo largo del tiempo y hacerlo de forma más asumible, sin necesidad de grandes sacrificios.

Jubilados de vacaciones

Jubilados de vacaciones / Freepik.

El experto también pone el foco en los trabajadores autónomos, uno de los colectivos más vulnerables en este ámbito. Al cotizar menos de forma habitual, sus pensiones pueden ser hasta un 40% inferiores a las de los asalariados, lo que hace aún más necesario planificar con antelación.

En cuanto a las estrategias, Álvarez recomienda evitar complicaciones innecesarias. Aconseja optar por productos financieros sencillos, con comisiones bajas y bien diversificados.

Además, lanza una advertencia clara: no todos los productos benefician al cliente. "En muchos casos favorecen más a las entidades que a quien ahorra", señala el economista

Noticias relacionadas y más

Más allá de las inversiones, insiste en la importancia de los hábitos. Controlar el gasto, evitar compras impulsivas y mantener una disciplina constante son factores determinantes para construir un colchón económico sólido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los veterinarios coinciden: los perros que se alegran al ver a sus dueños volver a casa no es un síntoma de felicidad
  2. Laura Escanes se harta y lanza un comunicado sobre su relación con Risto Mejide
  3. Javier Hurtado, oftalmólogo, tumba la teoría de Marcos Llorente: 'Quédate calladito porque lo de las gafas no tiene ninguna evidencia científica
  4. Ni Mallorca ni Ibiza, el nuevo paraíso del Mediterráneo está lejos de España: sin gente ni hoteles, solo paz y tranquilidad
  5. Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Siempre que te quejes en el trabajo, es muy importante grabar la conversación
  6. El Tribunal Supremo se pone serio y otorga una pensión vitalicia de 1.400€ a una mujer que lleva 24 años sin trabajar
  7. La Seguridad Social cambia las normas: a partir del 1 de enero de 2027 habrá una nueva edad de jubilación
  8. Quevedo revela su mayor miedo en La Resistencia: 'El gusano loco era mi peor enemigo

Un experto en pensiones lo tiene claro: "Tienes que ahorrar antes de los 30 años o llegarás tarde a la jubilación"

Un experto en pensiones lo tiene claro: "Tienes que ahorrar antes de los 30 años o llegarás tarde a la jubilación"

Un funcionario de 60 años logra una pensión de 2.800 euros tras tumbar la negativa inicial de la Seguridad Social

Un funcionario de 60 años logra una pensión de 2.800 euros tras tumbar la negativa inicial de la Seguridad Social

Un experto en pensiones lo tiene claro: cuidado con los plazos al solicitar la jubilación para que no te penalicen

Un experto en pensiones lo tiene claro: cuidado con los plazos al solicitar la jubilación para que no te penalicen

Ya es oficial: la Seguridad Social suspenderá la pensión a quienes no acudan a revisiones médicas

Ya es oficial: la Seguridad Social suspenderá la pensión a quienes no acudan a revisiones médicas

Ni 10.000 ni 50.000 euros: esta es la enorme cifra de dinero que genera un gimnasio rentable al mes

Ni 10.000 ni 50.000 euros: esta es la enorme cifra de dinero que genera un gimnasio rentable al mes

Un experto en pensiones alerta a los jubilados: "La subida no permitirá afrontar gastos crecientes como la energía, el alquiler o la alimentación"

Un experto en pensiones alerta a los jubilados: "La subida no permitirá afrontar gastos crecientes como la energía, el alquiler o la alimentación"

Cronoshare lanza el índice CS, una IA que ayuda a los autónomos a elegir mejores clientes

Cronoshare lanza el índice CS, una IA que ayuda a los autónomos a elegir mejores clientes

Precio del euríbor hoy, 29 de abril de 2026: buenas noticias para los hipotecados

Precio del euríbor hoy, 29 de abril de 2026: buenas noticias para los hipotecados