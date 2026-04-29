Un experto en pensiones lo tiene claro: cuidado con los plazos al solicitar la jubilación para que no te penalicen

Por extraño que parezca, la jubilación no se obtiene de forma automática una vez se ha llegado a la edad mínima requerida, sino que es la propia persona quien debe enviar una solicitud a la Seguridad Social.

Será entonces cuando la entidad comprobará si el usuario cumple con los requisitos mínimos para pedir la jubilación y, en cualquier caso, actuará conforme a ello. No obstante, existen ciertos plazos que habría que respetar a la hora de solicitar la pensión.

Así lo advierte el experto en pensiones Alfonso Muñoz, quien resalta la importancia de tener en cuenta una fecha clave de cara a que la pensión sea reconocida desde el día siguiente al cese de la actividad laboral.

De esta manera, Alfonso Muñoz establece que esta solicitud debe presentarse dentro de los 3 meses anteriores a los que se vaya a producir el ya mencionado cese. En caso contrario, la pensión no será reconocida de manera puntual.

Esto se debe a que la Seguridad Social se reserva del derecho de no abonar la pensión de forma retroactiva hasta tres meses a partir de la fecha en la que se presente la solicitud. Algo que ocurre si la persona tarda demasiado en dar dicho paso formal con la entidad.

En todo caso, el margen que no se debe superar en ningún momento para evitar esta incidencia son los tres meses posteriores al cese de la actividad. Mientras se haga antes, la persona no tendrá que sufrir esta demora.

Estamos hablando, concretamente, de que la entidad no estará obligada a abonar de forma retroactiva la pensión de dichos meses que han transcurrido desde el fin de la vida profesional de la persona, en caso de que esta no tenga en cuenta dichos plazos.

Algo importante a tener en cuenta, sobre todo, de cara a planificar un inicio de jubilación fluido sin sobresaltos innecesarios de cara a comenzar esta nueva etapa de la mejor forma posible.