PENSIONES
Un experto en pensiones avisa: "37 años cotizados no nos garantiza que nos podamos jubilar a los 65 años"
Toma nota sobre las cifras para jubilarse antes si estás interesado en ello
¿Cuándo podremos jubilarnos? Parece una pregunta sencilla, pero hacer las cuentas no resulta tan fácil. Los años cotizados son fundamentales, aunque hay varias cifras que entran en juego y que pueden cambiar tanto la edad a la que podemos dejar de trabajar como las opciones para adelantar el retiro.
Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario de la Seguridad Social y experto en pensiones, ha explicado cuáles son los números que conviene tener presentes al pensar en la jubilación. Y hay uno que puede llevar a error: tener 37 años cotizados no significa necesariamente que podamos jubilarnos a los 65 años.
Para empezar, están los 15 años de cotización que se necesitan, con carácter general, para tener derecho a una pensión contributiva. Pero llegar a ese mínimo no es suficiente. También se exige que dos de esos años estén comprendidos dentro de los últimos 15 antes de acceder a la pensión.
Después aparece el famoso 37. Según explica Muñoz Cuenca, son los años de cotización necesarios para alcanzar el 100% de la base reguladora. Ahora bien, esta cifra no debe confundirse con la que determina la edad ordinaria de jubilación.
Para poder jubilarse a los 65 años, cuando se aplica este requisito, hay que alcanzar los 38 años y 6 meses de cotización. Si no se llega a ese periodo, la edad ordinaria puede situarse en los 67 años. Una diferencia que, sobre el papel, puede parecer pequeña, pero que puede cambiar por completo los planes de quien está cerca del retiro.
¿Se puede adelantar la jubilación?
Quienes quieran dejar de trabajar antes también tienen que hacer sus propias cuentas. En la jubilación anticipada voluntaria se requieren al menos 35 años cotizados y el retiro puede adelantarse hasta dos años respecto a la edad ordinaria, siempre que se cumplan las restantes condiciones.
La jubilación anticipada involuntaria funciona con otros números: son necesarios 33 años de cotización y el adelanto puede llegar hasta cuatro años, siempre dentro de los requisitos establecidos para esta modalidad.
Así que, si estás calculando cuándo podrás jubilarte, quedarse únicamente con los años cotizados puede llevar a confusión. La edad ordinaria, la base reguladora y la posibilidad de adelantar el retiro dependen de cifras diferentes, y conocerlas puede evitar más de un susto cuando llegue el momento de hacer cuentas.
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