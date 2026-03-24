ECONOMÍA
Una experta en finanzas te avisa: "No todos pueden vivir del alquiler como pensión"
¿Por qué vivir de los alquileres no es posible para la mayoría?
El sueño de vivir de los alquileres como fórmula para la jubilación no es tan sencillo como parece. O al menos eso es lo que sostiene la experta en finanzas Natalia de Santiago, quien pone el foco en una realidad muy incómoda: no todo el mundo puede permitirse esta estrategia.
En un contexto muy marcado por el encarecimiento de la vivienda y la incertidumbre de las pensiones, son muchas las personas que buscan alternativas para asegurar su futuro económico. Y ahí es donde entra en juego la inversión en inmuebles con el objetivo de obtener ingresos pasivos a través del alquiler.
Sin embargo, Natalia de Santiago es muy clara al respecto: "hay gente que se monta la pensión con alquileres, pero para eso necesitas tener el dinero para comprarte el piso o la hipoteca". Es decir, el principal obstáculo es el acceso inicial a la vivienda.
En estos momentos, el alto precio del mercado inmobiliario en España dificulta la compra de una primera vivienda, sobre todo entre los más jóvenes.
Por lo tanto, plantearse adquirir uno o varios inmuebles como inversión es, directamente, inviable para una gran mayoría de la población en nuestro país. Y en este sentido hay que buscar alternativas.
Ante este escenario, Natalia de Santiago apunta opciones más accesibles, como fondos de inversión o planes de pensiones, que puedes empezar con aportaciones mucho más pequeñas.
Eso sí, insiste en la importancia de informarse bien antes de tomar decisiones: no todos los productos ofrecen la misma rentabilidad ni se adaptan a cualquier perfil.
El mensaje de fondo es claro: aunque generar ingresos con alquileres puede funcionar para algunos, no es una solución universal. Y en un entorno económico cada vez más exigente, planificar el futuro exige realismo, estrategia y adaptación a tus posibilidades.
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