Una experta en finanzas te avisa: "No todos pueden vivir del alquiler como pensión"

El sueño de vivir de los alquileres como fórmula para la jubilación no es tan sencillo como parece. O al menos eso es lo que sostiene la experta en finanzas Natalia de Santiago, quien pone el foco en una realidad muy incómoda: no todo el mundo puede permitirse esta estrategia.

En un contexto muy marcado por el encarecimiento de la vivienda y la incertidumbre de las pensiones, son muchas las personas que buscan alternativas para asegurar su futuro económico. Y ahí es donde entra en juego la inversión en inmuebles con el objetivo de obtener ingresos pasivos a través del alquiler.

Sin embargo, Natalia de Santiago es muy clara al respecto: "hay gente que se monta la pensión con alquileres, pero para eso necesitas tener el dinero para comprarte el piso o la hipoteca". Es decir, el principal obstáculo es el acceso inicial a la vivienda.

En estos momentos, el alto precio del mercado inmobiliario en España dificulta la compra de una primera vivienda, sobre todo entre los más jóvenes.

Por lo tanto, plantearse adquirir uno o varios inmuebles como inversión es, directamente, inviable para una gran mayoría de la población en nuestro país. Y en este sentido hay que buscar alternativas.

Índice nacional de alquileres de habitaciones / Sport

Ante este escenario, Natalia de Santiago apunta opciones más accesibles, como fondos de inversión o planes de pensiones, que puedes empezar con aportaciones mucho más pequeñas.

Eso sí, insiste en la importancia de informarse bien antes de tomar decisiones: no todos los productos ofrecen la misma rentabilidad ni se adaptan a cualquier perfil.

El mensaje de fondo es claro: aunque generar ingresos con alquileres puede funcionar para algunos, no es una solución universal. Y en un entorno económico cada vez más exigente, planificar el futuro exige realismo, estrategia y adaptación a tus posibilidades.