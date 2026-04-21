PENSIONES
Dos exministros coinciden: "La edad de jubilación deberá retrasarse para sostener las pensiones"
Los exministros Manuel Pimentel y Valeriano Gómez coinciden en su visión sobre las pensiones en el futuro.
Dos exministros de Trabajo, de bandos opuestos pero con una visión compartida, lanzan una advertencia clara: para aguantar el peso de las pensiones con el "baby boom" jubilándose en masa, tocará alargar la edad de retiro y apretar en las cotizaciones altas.
Manuel Pimentel (PP) y Valeriano Gómez (PSOE) así lo han comentado recientemente. Coinciden en que el sistema resiste, pero pide sacrificios, con los jóvenes pagando el pato. Los datos están ahí y podemos analizar si sus palabras pueden tener algo de razón.
Presión demográfica al límite
El envejecimiento acelera el gasto: más pensionistas, menos cotizantes. Gómez, artífice del retraso de 65 a 67 años que culmina en 2027, ve lógico ir más allá, sobre todo en servicios donde, en principio, la edad se puede estirar sin riesgos para los trabajadores.
Es la opción "más barata": ahorras pagando menos pensiones y ganas con esas cotizaciones extra. Pimentel remacha que en Dinamarca ya debaten si la jubilación debería situarse a partir de los 70 años, y aquí vendrán incentivos para retrasarla de forma voluntaria junto a penalizaciones por adelantarla.
Pero no basta con trabajar más; hay que ingresar más. La reforma de Escrivá subió las cuotas con mecanismos de equidad y destope de bases altas, pero Pimentel prevé una "erosión progresiva" de las pensiones más grandes vía subidas selectivas que no repercutan de la misma manera.
Gómez matiza que ya comprimimos rentas, pero urge equilibrar la contributividad con salarios altos. Subir las cotizaciones un 36% podría tapar el agujero, aunque nadie parece decirle en voz alta, según los dos exministros que coinciden en esta visión sobre la jubilación.
Las generaciones siguientes cotizarán más y durante más tiempo, o al menos es lo que piensa Pimentel. Gómez insiste en que la sostenibilidad llegará con un esfuerzo colectivo. En 2026, la edad legal para jubilarse ya se sitúa en los 66 años y 10 meses, con un debate que sólo parece haberse iniciado.
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