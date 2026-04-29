Ni 10.000 ni 50.000 euros: esta es la enorme cifra de dinero que genera un gimnasio rentable al mes

Existen muchos tipos de negocios, pero los gimnasios son los que más se han puesto de moda desde hace unos años, básicamente, por la idea de que se convierten en centros neurálgicos en los que ensamblar diferentes fuentes de ingresos.

Ese es el secreto del éxito de Roberto González, quien cuenta con dos gimnasios establecidos en Mallorca y se encuentra construyendo el tercero. Y es que, si nos paramos a mirar las cifras que genera con sus locales, observaremos que alcanzan cotas millonarias.

En este sentido, mucha gente infravalora el dinero que es capaz de generar un gimnasio que funciona de manera rentable al mes. En el caso de Roberto García, su gym más exitoso factura entre 100.000 y 180.000 euros mensuales.

Y es que la cantidad que ingresa en su cuenta del banco en forma de beneficios netos no se queda nada atrás. Si a la cantidad anterior restamos la cantidad total de tarifas fiscales e impuestos a pagar, la cifra oscila entre los 60.000 y los 80.000 euros al mes.

Eso sí, Roberto García señala la importancia de convertir un gimnasio en un lugar donde la gente desarrolle un estilo de vida y no se conforme únicamente con ir a entrenar. De esta manera, asegura que gana mucho dinero a través de sus servicios de nutrición y venta de suplementos.

Además, los gimnasios que posee están sirviendo como motor central para montar al tercero, dado que le permite cubrir de sobra los gastos necesarios para montarlo desde cero. Aunque, eso sí, afirma que no es tan difícil: "Por ejemplo, en Madrid se ha montado recientemente un gimnasio de unos 550 metros cuadrados y la inversión total final ha rondado los 250.000 euros".

Por tanto, es evidente que montar un gimnasio puede convertirse en un negocio tremendamente fructífero en caso de que este logre encontrar su público. Como ejemplo, hay que volver a recurrir al de Roberto García: su gym más exitoso cuenta con 5.000 socios actualmente.