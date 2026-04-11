Europa cambia las normas para los que tengan perros o gatos: el nuevo requisito obligatorio desde este día de abril

Perros y gatos se han convertido en miembros de pleno derecho de millones de hogares europeos. Ya no son solo animales de compañía: forman parte de la familia. Por eso, cada vez es más frecuente que acompañen a sus dueños en vacaciones, mudanzas o visitas a familiares.

Con el aumento de estos desplazamientos, la Unión Europea ha decidido endurecer el control sobre las mascotas que viajan entre países. La nueva normativa, que entra en vigor este mes de abril, busca reforzar la seguridad en los traslados, facilitar el seguimiento de los animales dentro del espacio comunitario y mejorar las garantías sanitarias.

Desde el 22 de abril, todos los perros y gatos que se desplacen entre Estados miembros deberán llevar un pasaporte europeo individual. Este documento será obligatorio para cualquier viaje sin fines comerciales dentro de la Unión Europea.

Un perro de la raza Golden Retriever posa en el maletero de un coche, en el que se dispone a viajar. / MARINA VILANOVA / Bcn

El pasaporte no es un simple trámite, sino un documento completo donde queda registrada la información del animal. Incluye datos como el número de microchip, la identidad del propietario, el historial de vacunación y los tratamientos veterinarios que haya recibido, además de la validación del veterinario.

La medida forma parte del Reglamento (UE) 2016/429, actualizado este 2026, con el que Bruselas busca unificar las normas en todos los países de la Unión. De esta forma se pretende evitar diferencias entre legislaciones nacionales y cerrar posibles vacíos legales que faciliten el tráfico ilegal de animales o la falsificación de documentos.

Otro de los puntos clave es el control sanitario. Con esta normativa, las autoridades podrán comprobar con mayor facilidad que los animales cumplen los requisitos de salud necesarios, reduciendo así el riesgo de propagación de enfermedades entre animales y, en algunos casos, hacia las personas.

Cómo afectará esta medida a España

En el caso de España, el impacto será limitado, ya que la mayoría de perros y gatos ya cuentan con este pasaporte, que suele emitirse en la clínica veterinaria cuando se coloca el microchip, obligatorio por ley. Aun así, los propietarios deberán tener en cuenta varios requisitos antes de viajar.

Entre ellos destaca la vacuna contra la rabia, que deberá haberse administrado al menos 21 días antes del viaje, así como una desparasitación específica en los días previos al desplazamiento. También será necesario que el animal tenga al menos 12 semanas de edad y que un veterinario certifique que se encuentra en buen estado de salud.

No cumplir con estas normas puede tener consecuencias importantes. El animal podría ser retenido en la frontera, puesto en cuarentena o incluso devuelto a su país de origen. Además, los propietarios se enfrentan a sanciones económicas que en España pueden llegar hasta los 50.000 euros en los casos más graves.