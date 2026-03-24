Estrelló su vehículo de empresa bajo los efectos del alcohol, pero su despido fue improcedente y la empresa tendrá que pagar una multa considerable

El pasado 2 de octubre de 2024, un trabajador estrelló el vehículo de su empresa sobrepasando con creces la tasa permitida de alcohol en sangre después de que las autoridades hicieran los tests pertinentes.

El empleado de la misma dio 1,46g/l de alcohol en sangre, triplicando el umbral a partir del cual se emiten las primeras sanciones al respecto. Y, en este sentido, la decisión que tomó su empresa fue bastante tajante.

Según recogían los compañeros de 'Noticias Trabajo', la empresa optó por despedir el trabajador acogiéndose al artículo 54.2d del Estatuto de los Trabajadores, el cual menciona una 'transgresión en la buena fe contractual entre empleador y empleado'.

No obstante, el trabajador optó por acudir a la vía judicial con tal de rebatir la decisión de la empresa y, después de año y medio, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha emitido un veredicto con el que no todo el mundo está de acuerdo.

Este último consiste, esencialmente, en que la empresa se verá obligada a readmitir el trabajador y pagarle 11.806 euros de indemnización a causa de que el despido en cuestión habría sido considerado como improcedente por parte del juez.

Esto último se debe a un matiz específico que se acoge dentro del convenio de la Industria Siderometalúrgica de Navarra (campo en el que se encuadraba la empresa en cuestión), donde se específican ciertas directrices en casos de embriaguez.

En esta ocasión, las circunstancias del trabajador debían ser consideradas como falta grave, la cual no puede ser sancionada con un despido directo. En su lugar, la empresa tendría que haberlo amonestado con una suspensión de empleo y sueldo de carácter temporal.

En este mismo sentido, la justicia se pone del lado del trabajador a pesar de haber atentado contra su propia seguridad; algo que se ha convertido en uno de esos casos que darán mucho de qué hablar en cuanto a jurisprudencia en los meses y años que están por venir.