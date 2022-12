Una estrategia integral para el comercio exterior

ICEX España Exportación e Inversiones fomenta la internacionalización, la atracción de la inversión extranjera y la formación

La economía española debe buena parte de su competitividad a la internacionalización. Las empresas y emprendedores de nuestro país se expanden hacia otros mercados para poder vender sus productos y servicios, además de establecer relaciones con otras compañías que operan en todo el mundo. España cuenta con aproximadamente 235.000 empresas exportadoras. De ellas, 60.000 exportan de manera regular; 25.000 lo hacen por importes superiores a 50.000 euros.

Para ampliar la base exportadora y consolidarla, España cuenta con una entidad pública dedicada a facilitar la apertura de las empresas españolas a mercados exteriores. Es el anteriormente conocido como Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), denominado hoy ICEX España Exportación e Inversiones, cuya misión en sus 40 años de vida ha sido ser un facilitador de todos los procesos que ayuden a la internacionalización, incluyendo la atracción de la inversión extranjera y la formación. Trabaja tanto con el sector privado como con el sector público y, para llevar a cabo su labor, se apoya en una red exterior con más de 100 oficinas económicas y comerciales y una red territorial repartida por toda España.

En los últimos cuarenta años, el mundo ha cambiado radicalmente gracias a la tecnología, la digitalización y la globalización. Así también han cambiado los programas y servicios de ICEX para adaptarse en todo momento a las necesidades empresariales españolas en cuanto a formación, análisis de mercados, asesoramiento, promoción y 'networking'. De esta forma, han incluido nuevos sectores, nuevos aliados y nuevas herramientas, además de integrar las principales preocupaciones del contexto actual como la sostenibilidad. Gracias a eso, cuentan con propuestas para toda la cadena de valor de la empresa, sea del tamaño que sea, con independencia de su sector y grado de internacionalización.

Empresas singulares y sostenibles

En una economía abierta como la española, en constante interacción con otros mercados y con una fuerte dependencia del comercio internacional, las empresas deben tener la capacidad de diferenciarse de sus competidores. En este sentido, ICEX ha desarrollado programas dedicados a impulsar las marcas, la innovación y la tecnología. Una marca potente es un factor claro de diferenciación, tanto a nivel individual como a nivel sectorial.

En concreto, en el terreno de la innovación, algunas empresas y emprendedores españoles ponen el foco en la sostenibilidad de sus procesos y productos para diferenciarse de la competencia: en el 2021, este fue un factor clave para la internacionalización de 112 empresas españolas, destacando en los ámbitos de la moda, la movilidad y el ‘e-health’.

Exportar a través de ‘marketplaces’

Uno de los programas para dar a conocer los productos y marcas españolas es eMarket Services, que mantiene acuerdos con plataformas especializadas o multiproducto para facilitar la entrada de la oferta española en estos ‘marketplaces’, espacios digitales que juegan un papel crucial en la transformación de muchas empresas. A la hora de iniciar la internacionalización ‘on line’, ICEX ofrece también consultoría estratégica a través de este servicio. Las empresas reciben orientaciones para desarrollar un plan estratégico para su salida al exterior a través de este canal. “En las dos convocatorias abiertas hasta ahora, han sido 19 las empresas valencianas que han participado, algunas de ellas con un crecimiento importante en la venta on line en los últimos años” explica Cristina Martínez Vayá, directora territorial de Comercio en la Comunidad Valenciana.

La internacionalización de una empresa a través del canal on line no es sencilla, de ahí que ICEX haya puesto en marcha diferentes programas que faciliten este proceso. Un ejemplo es el programa de venta 'on line' internacional a través de Alibaba.com que se inició en octubre de 2022 y que ya ha abierto la tercera convocatoria. 19 empresas valencianas ya han accedido al programa, entre ellas algunas muy internacionalizadas como Redondo Iglesias, empresa líder en el sector agroalimentario, o Guitarras Raimundo, dedicada a la fabricación artesana de guitarras que exporta a más de 40 mercados.

También, destacan acuerdos con plataformas tan conocidas como Amazon, y otras sectoriales como Material Banken el ámbito de la construcción, Zalando en moda, o RangeMe en el ‘retail’.

Resiliencia para fortalecer el tejido empresarial

La pandemia y el parón económico que supuso evidenciaron la importancia de fortalecer la resiliencia de las empresas. Es decir, facilitar su capacidad de adaptarse a los cambios y resistir las dificultades socioeconómicas. Tras esta experiencia, ICEX ha desplegado una serie de programas para consolidar la presencia de las marcas españolas en los mercados internacionales.

En este contexto, en el marco de los fondos Next Generation EU y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno español, ICEX estrena APIEm —Asesoramiento Personalizado para la Internacionalización Empresarial—, un nuevo programa de apoyo para que las pymes españolas con poca o ninguna experiencia exportadora puedan conocer su potencial de desarrollo internacional a coste cero.

Su objetivo es fomentar la internacionalización de 3.500 empresas de toda España antes de que acabe 2024. Es un servicio gratuito en el que equipos de consultores especializados identifican empresas con potencial de internacionalización para ofrecerles una primera orientación sobre cómo aproximarse a los mercados internacionales y ponerlas en contacto con los servicios de apoyo que mejor se adapten a sus características. Este proyecto está en marcha en todo el territorio nacional. Tal como destaca Javier Serra, director de Cooperación Institucional y Coordinación de ICEX España Exportación e Inversiones, sobre APIEm: “ya son doce empresas participantes de la Comunidad (6 de Alicante, 4 de Valencia y 2 de Castellón) que incluyen empresas del sector juguete, materiales de construcción o gastronomía”.

Para las empresas con mayor estructura, ICEX cuenta con el programa ICEX Next, que este año cumple su 10º aniversario. Está dirigido tanto a las firmas que tienen un proyecto competitivo y quieren iniciar su crecimiento en el exterior, como a las compañías que quieren revisar su estrategia internacional en unos mercados constantemente cambiantes. Para facilitar el crecimiento internacional, ICEX Next ofrece 50 horas de asesoramiento personalizado a través de consultores expertos en estrategia exterior. Analizan los mejores destinos para cada producto o servicio, proporcionan asesoramiento durante dos años y cofinancian algunos gastos derivados de la implementación de la estrategia nacional, hasta un máximo de 24.000 euros.

Desde la existencia del programa, creado en el 2012, hasta 459 empresas de la Comunidad Valenciana se han apoyado en ICEX Next para abrirse camino en el extranjero. La Comunidad Valenciana es la tercera con más empresas participantes, tras Cataluña (613) y Madrid (609). En toda España, esta iniciativa ha apoyado a 3.187 compañías, especialmente de sectores industriales, tecnología y servicios. ICEX Next está abierto a las pymes españolas con productos o servicios propios, de todos los sectores de actividad.

En este sentido, tal como destaca Cristina Martínez Vayá, “el tejido empresarial de esta región está formado principalmente por pymes, de ahí la buena acogida que ha tenido el programa, ya que les ayuda a iniciarse en el proceso de internacionalización”. Para citar unos ejemplos, Martínez menciona el caso de S2 Grupo, en el sector de la ciberseguridad que participó en el programa en el 2016, o Aceites de las Heras, empresa que entró en el programa en el 2017 y actualmente exporta a más de 25 países.

Acceso a la información para hacer buenos negocios

La información es poder. Conscientes de ello, una de las labores fundamentales de ICEX es dar información de calidad a las empresas sobre nuevas oportunidades, mercados y líneas de inversión, por ejemplo. Y lo hace a través de una red de 103 oficinas económicas y comerciales que dan una cobertura mundial, se centran en la generación y análisis de información de calidad, centrándose en la inteligencia de mercados y negocios. Gracias a ellas, ICEX es el mayor generador de contenidos sobre oportunidades económicas y el clima de negocio en mercados internacionales. En el 2021 publicó 1.099 informes sobre ocasiones de negocios sectoriales, 296 sobre países y 25 dedicados al inversor extranjero interesado en España.

Cuentan también con Ventana Global, una ventanilla única de información y asesoramiento gratuito sobre mercados internacionales, de la Administración general del Estado. En 2021, resolvió 53.049 consultas sobre 195 países.

A través de los diferentes servicios, programas y estrategias, ICEX alimenta el ecosistema español de promoción exterior, también formado por los organismos autonómicos de gran parte de las comunidades a utónomas, las Cámaras de Comercio y otras organizaciones empresariales con el mismo propósito.