El Estatuto de los Trabajadores lo confirma: hasta 4 días pagados por emergencias familiares

Es oficial: los trabajadores ya pueden ausentarse hasta 4 días al año sin perder sueldo si sufren una emergencia familiar o doméstica considerada de 'fuerza mayor'. Así lo recoge el Estatuto de los Trabajadores, que contempla toda clase de situaciones urgentes que requieren la presencia inmediata del empleado.

Así funcionan los 4 días pagados de permiso por 'fuerza mayor'

Lógicamente, lo más relevante en este caso es encontrar una justificación adecuada. Por ejemplo, se recogen escenarios como la enfermedad repentina de un hijo o conviviente, o que haya ocurrido algún accidente doméstico. Pero hay más casos a considerar.

El Estatuto de los Trabajadores también recoge como justificante una situación de emergencia en casa, como inundación o avería grave. Asimismo, se ampara 'cualquier circunstancia' que haga que la presencia del trabajador sea absolutamente imperativa.

Después de esto, el trabajador debe obligatoriamente justificar el uso del permiso a través de documentación como informes médicos o justificantes. De igual forma, lo que remita a citas planificadas (médico, mudanzas, etc.) no se verá contemplado.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, este miércoles. / Matias Chiofalo - Europa Press / Europa Press

Otro elemento importante es que el artículo 37.9 del documento, que es donde se recoge este permiso, especifica que el trabajador puede utilizar esos 4 días tanto 'al completo' como por horas, dependiendo del grado de urgencia que se contemple.

También es muy importante aclarar que incluso si el convenio colectivo de la empresa no recoge estos días de permiso, el Tribunal Supremo ha confirmado que deben respetarse pese a ello. Es decir, trasciende las normativas de la empresa.

El Ministerio de Trabajo espera que esta medida sirva para facilitar que los trabajadores no deban escoger entre su vida personal y laboral, pudiendo atender a la primera en caso de necesidad sin que eso perjudique su situación profesional.

¿Qué te parece la solución recogida por el Estatuto de los Trabajadores? ¿Consideras que 4 días pagados al año son suficientes o el Ministerio debería aprobar una solución con todavía mayor flexibilidad?