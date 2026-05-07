Una española que vive en China explica por qué no hay problemas con la vivienda: "Es mucho más fácil que en Barcelona"

Encontrar vivienda en España se ha convertido en una pesadilla para millones de personas, eso es algo que está más que reconocido a día de hoy. Los elevados precios de mercado impiden que muchas personas puedan independizarse. Pero aparentemente eso no ocurre en China.

Las claves que crean una vivienda accesible en China

Inda.bund, una usuaria española de Instagram que vive en China, ha hablado en detalle acerca de cómo su actual país de residencia regula la vivienda para intentar mantenerla todo lo accesible que se pueda. Y puede que España hiciera bien en tomar nota.

La instagramer arranca con un dato que asusta: en Shanghái viven hasta 26 millones de personas, y sin embargo asegura que el proceso de encontrar vivienda es mucho más sencillo que en ciudades como Barcelona a pesar de que, según explica la creadora, en la ciudad Condal hay el doble de viviendas por habitante.

Son 3 las formas en las que China busca mantener la vivienda al alcance de todo el mundo, y la primera de estas es el control de la especulación. Y eso se debe a que no todo el mundo puede hacerse con una vivienda con facilidad.

Inda.bund pone el ejemplo de que un extranjero debe haber trabajado y cotizado en la ciudad durante un mínimo de un año. Además, para aquellos que ya son residentes, controlar una segunda propiedad viene con el cargo de muchos impuestos adicionales.

En segundo lugar, China promueve mucha vivienda pública y una gran diversidad de oferta, con modelos de alquiler al alcance para todos los bolsillos. Esto ocurre gracias a programas de vivienda pública impulsados por el gobierno, con pisos desde 175 euros al mes.

El último aspecto clave es la densidad por piso; en cada vivienda de Shanghái residen en promedio 4,5 personas. Esto choca con Barcelona de nuevo, donde el 30% de las viviendas son unifamiliares, lo que crea la necesidad de tener muchas más viviendas por habitante.

En resumen, las claves de la vivienda de China pasan por controlar quién y cómo adquiere pisos además de crear oferta que se adapte al tipo de vida de todos los ciudadanos. La gran duda es evidente: ¿funcionaría un modelo así en España?