Un español desvela su sueldo semanal como enfermero en Australia y deja a todos en shock: "Parece mentira"

Muchos españoles deciden marcharse a otros países en busca de mejores oportunidades laborales y un sueldo más alto. Uno de los destinos que más atrae es Australia, ya que tiene una mayor calidad de vida y un mercado laboral muy atractivo para jóvenes.

Álex, conocido en redes sociales como @losathenurse, es un español que vive en Australia desde hace un año y medio. En sus redes sociales muestra cómo es su vida allí, especialmente en el ámbito laboral.

El joven trabaja como enfermero en Ahpra & National Boards, la agencia reguladora de profesionales de la salud en Australia, y asegura que el país ofrece una mejor calidad de vida laboral. Entre las ventajas destaca la relación enfermero-paciente, los descansos más regulados y un salario significativamente superior, lo que permite un ahorro considerable.

Además, señala que la posibilidad de especialización y crecimiento profesional son mucho mayores que en España, gracias a la amplia oferta de especialidades y oportunidades de progresión dentro del sistema sanitario australiano.

Sin embargo, Álex advierte sobre algunos desafíos de adaptarse al nuevo entorno, como la distancia con familiares y amigos, la barrera del idioma y la necesidad de certificados específicos para realizar muchas tareas que en España forman parte de la práctica habitual de un enfermero.

A pesar de estas dificultades, asegura que el sueldo es elevado, aunque depende de varios factores: "Depende de si trabajas en un servicio público o privado, tu rotatorio, años de experiencia, el estado en el que estés trabajando y lo más importante, si estás trabajando con un contrato full-time o casual".

El joven explica que él trabajó en una residencia con contrato full-time y que cobraba por quincena. Sin embargo, actualmente trabaja en una agencia de enfermería en Cairns con un contrato casual y cobra por semana.

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"La semana que más cobré fueron 3.000 dólares netos. Parece mentira, pero no lo es. Como verás, la capacidad de ahorro es brutal y puedes darte el gusto de viajar, hacer escapadas de fin de semana trabajando cuatro días a la semana", declara.