España ya tiene el séptimo salario mínimo más alto de la UE tras la última subida

Por fin se ha hecho oficial: el Gobierno de España ha oficializado la subida del salario mínimo inteprofesional (SMI) para 2026 tras el acuerdo alcanzado con los sindicatos. El incremento será del 3,1%, lo que se traduce en 37 euros más al mes y un total de 1.221 euros en 14 pagas. En cómputo anual, el nuevo SMI asciende a 17.094 euros.

¿En qué posición se encuentra el SMI español respecto a Europa?

Con esta actualización, España se mantiene como el séptimo país con el salario mínimo más alto de la Unión Europea. Con el objetivo de comparar cifras, Eurostat calcula los salarios en 12 mensualidades. En ese formato, el SMI español equivale a 1.424,5 euros al mes.

Por delante de España se sitúan Luxemburgo (2.704 euros), Irlanda (2.391), Alemania (2.343), Países Bajos (2.295), Bélgica (2.112) y Francia (1.823). Por detrás de España, aunque superando los 1.000 euros mensuales, encontramos países como Eslovenia, Lituania, Polonia, Portugal o Grecia.

Sin embargo, la comparación cambia por completo si se analiza el poder adquisitivo. Si ajustamos los salarios al coste de vida, Alemania adelanta a Luxemburgo y pasa a tener el salario mínimo con mayor capacidad real de compra en la UE.

El Ejecutivo defiende que el objetivo no es equiparar automáticamente el SMI español al de economías con mayor nivel de vida, sino garantizar un estándar suficientemente acorde con la realidad nacional.

La referencia que guía la subida es que el salario mínimo represente al menos el 60% del salario medio tal como establece la Carta Social Europea que se toma como referencia.

Una vez más, la medida se ha aprobado sin el respaldo de la patronal, aunque el diálogo con los agentes sociales sea obligatorio por ley. Sí que están de acuerdos los sindicatos, aunque exigían un aumento aún mayor.