Economía
Los errores más comunes al heredar según los expertos: Evita la pérdida de miles de euros
La ley permite la cesión del patrimonio pero en muchos casos 'castiga' al receptor con elevados impuestos que son evitables
Una herencia puede ser una bendición para muchas personas que sufren problemas económicos, pero también pueden ser un verdadero dolor de cabeza si no se conoce cómo gestionar la forma de cobrarla, además de suponer un golpe porque implica la pérdida de un ser querido, en gran parte de los casos.
Precisamente, este desconocimiento de la legislación en esta materia provoca que muchas familias terminen perdiendo dinero en lugar de beneficiarse del ingreso de cierta cantidad de dinero o de una vivienda, por ejemplo.
Falta de testamento
Así lo apunta el abogado David Jiménez, que indica que el primer gran error es no contar con un testamento: "Si morimos sin él, la ley decide por nosotros, y el resultado puede no ajustarse a nuestra realidad familiar o patrimonial", apunta.
Demora del impuesto de sucesiones
El segundo aspecto es el pago del impuesto de sucesiones, que en muchas ocasiones no se realiza dentro del plazo establecido de seis meses desde la fecha de defunción de la persona que cede la herencia. En caso de que no se realice, se incurrirá en una falta y el infractor quedará a expensas de recargos y sanciones que reducen considerablemente el total a percibir de la operación.
Sin embargo, los beneficiarios podrían gozar de más tiempo para dicho pago, aunque para ello es necesario solicitarlo dentro del plazo de los primeros cinco meses.
¿Donación o herencia?
Pese a que existe la posibilidad de realizar la cesión de los bienes que se deseen dejar en herencia mientras la persona sigue viva, los expertos apuntan a que es más provechoso el procedimiento de la herencia, ya que es más flexible y en el Impuesto de Sucesiones existe la opción de contar con bonificaciones de hasta el 99% para los familiares directos.
Herencias con 'sorpresas'
No obstante, hay que ser precavido con las llamadas 'herencias envenenadas', un tipo de cesiones que conllevan deudas ocultas. En este caso, lo ideal sería aceptar la herencia a beneficio de inventario, que permite adquirir la solamente hasta el valor del patrimonio que se herede, una medida que evita que se ponga en riesgo el patrimonio personal.
