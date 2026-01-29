Eric Ponce, emprendedor, sobre el negocio de los trasteros: "¿Os está quedando unos 2.500 euros por cada local?

Tener un trastero es sinónimo de beneficios, en la mayoría de casos. El negocio de los trasteros ha ganado relevancia en los últimos años gracias a la necesidad creciente de espacio de almacenamiento en ciudades donde la vivienda es cada vez más compacta.

El creador de contenido, Eric Ponce, entrevistó a una mujer en su pódcast, especializada en trasteros. Ambos charlan sobre cómo se calcula la inversión inicial en función de los metros cuadrados de un local. Por ejemplo, un espacio de unos 400 metros cuadrados puede requerir aproximadamente 100.000 euros para acondicionarlo adecuadamente y ponerlo en funcionamiento.

¿Un negocio rentable?

"A día de hoy estamos facturando 4.500 euros por centro y de gastos fijos unos 2.000 euros, contando alquiler. Nuestros gastos de estructura son mínimos, lo que ocupa más carga es el alquiler", comentó la entrevistada, reflejando cómo este negocio puede ser rentable con costos relativamente bajos.

La planificación inicial, sin embargo, suele ajustarse varias veces antes de abrir un centro. "Tu haces un presupuesto y luego siempre salen cambios de última hora, o viene bomberos y te dice que necesitas un 'hidrante', o un extractor, o ha cambiado la normativa y tienes que cambiar todas las puertas, que se cierren automáticamente", señaló. Este tipo de imprevistos son comunes en la apertura de locales y requieren flexibilidad y adaptación por parte del emprendedor.

Eric Ponce intervino durante la conversación preguntando: "¿Os está quedando unos 2.500 euros por cada local?", a lo que la entrevistada respondió afirmativamente, destacando la rentabilidad de cada centro. Este margen es atractivo considerando que no se requiere personal adicional para operar el negocio.

"Está bien, teniendo en cuenta de que no necesitas personal", añadió Eric Ponce, subrayando la eficiencia del modelo. La entrevistada coincidió con él y mencionó cómo la estructura mínima del negocio facilita su gestión y reduce la carga operativa.

"Tampoco tu dedicación", concluyó ella, señalando que este tipo de negocio permite generar ingresos con una intervención diaria limitada. Esto hace que el modelo de trasteros sea interesante para quienes buscan rentabilidad sin depender de un equipo grande o de supervisión constante.

Otro factor que refuerza la viabilidad del negocio es que, además del alquiler, los gastos fijos son bajos. Los gastos de estructura son mínimos y permite que los beneficios por local sean considerables sin comprometer la estabilidad financiera del proyecto.