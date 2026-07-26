Entró en vigor: La Seguridad Social aprueba la mayor ampliación de permisos retribuidos por cuidar a los hijos con hasta cinco años extra de cotización

La llegada de un bebé es uno de los momentos más transformadores para cualquier familia. A la felicidad inicial se suman noches sin dormir, nuevas rutinas y una dedicación absoluta al recién nacido.

En este contexto, los permisos de nacimiento y cuidados se han convertido en una herramienta esencial para garantizar el bienestar del menor y la conciliación laboral de los progenitores.

Hasta ahora, España ofrecía 16 semanas de permiso de paternidad y maternidad, pero el Gobierno ha impulsado una reforma que amplía de forma significativa este marco de protección.

Un Real Decreto Ley con amplio respaldo parlamentario

El Pleno del Congreso ha convalidado el Real Decreto Ley aprobado el 29 de julio, que amplía los permisos retribuidos por nacimiento y cuidados. La votación contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, salvo la abstención de Vox, y se acordó por unanimidad tramitar el texto como proyecto de ley, lo que permitirá introducir mejoras durante su debate parlamentario.

Bebe recién nacido / Archivo

La norma establece una ampliación total de tres semanas, elevando los permisos retribuidos hasta 19 semanas, a las que se suman las tres semanas de lactancia, alcanzando un total de 22 semanas. Esta cifra supone uno de los marcos más amplios de la Unión Europea en materia de conciliación familiar.

Desglose de los nuevos permisos retribuidos

Los progenitores dispondrán de 17 semanas de permiso por nacimiento, que podrán disfrutarse durante los primeros 12 meses del bebé. Además, se incorporan 2 semanas adicionales retribuidas para cuidados, que podrán utilizarse desde el primer año de vida del menor y hasta que cumpla 8 años.

Estas medidas se aplican también a adopciones, acogimientos y guarda, garantizando que todas las formas de familia tengan acceso a los mismos derechos. El permiso de lactancia, por su parte, se mantiene en 3 semanas, que pueden disfrutarse de manera acumulada.

Cotizaciones ficticias: un apoyo clave para las madres

Más allá de los permisos, la reforma pone el foco en un aspecto menos conocido: las cotizaciones ficticias reconocidas por la Seguridad Social. Estas cotizaciones permiten compensar a mujeres que interrumpieron su carrera profesional por maternidad o cuidado de hijos, mejorando sus futuras pensiones.

Familia con un bebe recién nacido / Archivo

Según el Instituto BBVA de Pensiones, las cotizaciones ficticias se consideran como días cotizados aunque no se hayan realizado efectivamente. Las cifras son especialmente relevantes:

112 días por cada parto .

. 14 días adicionales por cada hijo extra en partos múltiples .

. 270 días por cuidado de hijos , equivalentes a unos nueve meses.

, equivalentes a unos nueve meses. Compatibilidad entre ambos tipos de cotización, con un límite total de 5 años.

Estas cotizaciones permiten a muchas madres recuperar periodos sin actividad laboral y acercarse al mínimo legal exigido para la jubilación, fijado actualmente en 67 años, o 66 cuando se acreditan 38 años y 6 meses cotizados.

Cómo funcionan las lagunas de cotización y quién puede beneficiarse

Las cotizaciones ficticias se reconocen únicamente cuando existen lagunas de cotización, es decir, periodos en los que la persona no estuvo dada de alta en la Seguridad Social. En el caso de los partos, solo se reconocen si la trabajadora no cotizó durante las 16 semanas posteriores al nacimiento. Para el cuidado de hijos, la interrupción laboral debe haberse producido entre los 9 meses previos al nacimiento y los 6 años posteriores.

Solo uno de los progenitores puede beneficiarse por cada hijo, y la prioridad recae en la madre, salvo renuncia expresa. Es imprescindible que los hijos estén inscritos en el Registro Civil.

Impacto en la jubilación y en la vida laboral de las familias

La ampliación de permisos y el reconocimiento de cotizaciones ficticias tienen un impacto directo en la vida laboral de miles de mujeres. Muchas madres desconocen que pueden recuperar hasta cinco años de cotización, lo que puede marcar la diferencia entre acceder o no a la jubilación ordinaria.

Bebe recién nacido / Archivo

Estas medidas buscan reducir la brecha de género en las pensiones, mejorar la conciliación y reconocer el valor social del cuidado. Para las familias, suponen un avance en protección social y un paso hacia un modelo más equilibrado entre vida laboral y personal.

Un cambio estructural en la política familiar española

La reforma consolida a España como uno de los países europeos con mayor protección en permisos parentales. La ampliación de semanas, la equiparación entre progenitores y el reconocimiento de cotizaciones ficticias refuerzan un sistema que pretende adaptarse a las necesidades reales de las familias.

El debate parlamentario que ahora se abre permitirá ajustar detalles, pero el consenso alcanzado evidencia que la conciliación y el cuidado son ya pilares centrales de la política social en España.