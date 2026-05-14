Entrará en vigor: El BOE confirma una ayuda de 600 euros por vivienda vacía que se podrá sumar a la renta que pague el inquilino

El problema de la vivienda es una realidad para muchos españoles y el Gobierno está trabajando para implantar medidas. La primera de estas, ya en marcha, se trata de una ayuda incluida en el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 para propietarios de viviendas vacías.

El Gobierno instaura medidas para impulsar el alquiler social

Según lo que explica el BOE, los propietarios de dichas viviendas podrán recibir una ayuda de hasta 600 euros al mes si cumplen una condición clave: ceder su inmueble a programas de alquiler asequible o social.

El objetivo del Gobierno mediante esta ayuda es dar garantías a propietarios que rechazan situar sus viviendas en alquiler por miedo a impagos u okupaciones. De esta forma, el propietario compensa parte del riesgo económico.

Asimismo, la cesión de la vivienda deberá mantenerse durante un mínimo de siete años. La gestión correrá a cargo de comunidades autónomas, ayuntamientos o entidades vinculadas (serán estas las encargadas de determinar requisitos y plazos), y el alquiler tendrá un límite máximo de 600 euros mensuales.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, junto a los ministros de Sumar Ernest Urtasun y Mónica García este miércoles en la sesión de control al Gobierno. / José Luis Roca / EPC

Dicho esto, el límite de 600 euros no es inamovible: está sujeto al índice oficial de alquileres y como tal podría cambiar dependiendo de cómo evolucionen las bases anuales. Y en caso de que haya duda sí, el propietario cobraría tanto la ayuda como el alquiler.

Esto supone que en el mejor de los casos, los propietarios podrían superar fácilmente los 1.000 euros al mes entre la ayuda y el alquiler. De hecho, en solo 7 años se estima que esas cifras podrían traducirse en más de 50.000 euros acumulados.

Por si todo esto no fuera suficiente, el Gobierno ha habilitado también dos subvenciones distintas: una de 12.000 euros mediante la que realizar reformas de adecuación previas al alquiler, y otra de hasta 18.000 euros en caso de que se necesite reparar daños al finalizar la cesión del inmueble.

Con todo esto, el Gobierno espera que así más propietarios opten por ceder sus viviendas a alquileres adecuados para las realidades económicas de muchos. Al fin y al cabo, ni el propietario pierde dinero, ni el inquilino debe pagar precios desorbitados.