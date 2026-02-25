Cinco historias, ocho cafés y una lección que todos necesitamos aprender

El pasado 23 de febrero, el actor, presentador y humorista español se puso al frente de Café para Cinco, la nueva serie audiovisual que llega a las webs de Prensa Ibérica -en clave de humor y con bastante más profundidad de la que parece- para demostrar que hablar de formación, educación financiera, emprendimiento, desarrollo profesional o inclusión no tiene por qué dar sueño. Ni miedo. Ni dolor de cabeza. Porque saber qué es un DAFO, cómo montar una startup, qué pinta la IA en tu vida o por qué ahora todo suena a cyberloquesea puede ser complicado. Pero si Arturo Valls te lleva de la mano, la cosa puede cambiar mucho.

Ocho cafés. Cinco historias. Muchas decisiones

Café para Cinco es una serie de ocho episodios de unos seis minutos cada uno. Breves, ágiles, con ritmo, donde cinco vidas radicalmente distintas confluyen y conectan en un mismo espacio, un Work Café Santander, para engancharte y, quizá, dejarte pensando. Entre cafés, propuestas, risas, segundas oportunidades y planes de futuro, sus vidas empiezan a entrelazarse más de lo que imaginaban. ¿Los protagonistas? Rafa, Martín, Ernesto, Andrea y Lola. Cinco perfiles distintos. Cinco momentos vitales diferentes. Cinco maneras de enfrentarse al dinero, al trabajo y al futuro unidas por un punto de conexión: Arturo Valls.

Y es que Arturo Valls interpreta a Martín. O como él prefiere llamarse: “el ninja de la publicidad”. Hace un año decidió dejar la agencia de publicidad donde trabajaba para despegar por su cuenta. Ahora su centro de operaciones está en el Work Café Santander, donde entre reuniones improvisadas y cafés estratégicos intenta conquistar el mundo (o al menos, el próximo briefing).

Sergio G. Abelaira da vida a Rafa, estudiante de tercero de Ingeniería Informática. Necesita concentración, buena conexión a internet y un enchufe libre. Lo que empieza como la búsqueda de un lugar tranquilo para estudiar termina convirtiéndose en algo más: un espacio donde aprender que el talento también necesita estrategia.

Juan Diego Bueno es Ernesto, jubilado, curioso y con más energía que muchos veinteañeros. Ha encontrado en el Work Café el lugar perfecto para su café diario. Y, ya que está, para estudiar. Una carrera. O dos. O tres. (¿Eran cuatro?). Porque reinventarse no tiene edad.

Andrea Lareo interpreta a Andrea, treintañera emprendedora que ha montado su propia agencia de representación de talento digital. Compagina su proyecto con los estudios de Económicas que realiza gracias al apoyo de la Fundación Universia. Sabe que las ideas son importantes, pero también que sin números no hay negocio que sobreviva.

Y Diana Fenochio es Lola, antigua profesora de instituto que ha decidido dar un giro radical a su vida profesional y convertirse en coach gracias a un curso de Santander Open Academy. Si quieres llevarte bien con ella, hay una norma básica: no preguntes por su edad. Lo importante no son los años, sino el siguiente paso. Lo que empieza como una comedia ligera acaba siendo una radiografía de nuestro tiempo.

Porque Café para Cinco nos habla de cómo se está transformando el mercado laboral; de la importancia de reinventarse y seguir aprendiendo; de la irrupción de la inteligencia artificial en nuestras vidas; de los nuevos modelos de trabajo; de inclusión; de emprendimiento; de networking… De espacios donde no solo se opera con dinero, sino también con ideas. De bancos que ya no son solo bancos, sino puntos de encuentro. Y, sobre todo, habla de decisiones. Las pequeñas y las grandes. Las que se toman con un café en la mano.

Finanzas reales, en un mundo real

La serie está impulsada por Banco Santander y producida íntegramente por el grupo Prensa Ibérica a través de PI360 y PIStudio, su comercializadora y departamento audiovisual. El objetivo es claro: acercar al gran público la importancia del aprendizaje a lo largo de la vida, el reciclaje profesional en un mundo en constante evolución, el valor de conectar, de las relaciones humanas y de una nueva forma de entender el futuro para no quedarse atrás desde una perspectiva real, cercana y cotidiana. Porque quizá tú también estás pensando en emprender, en reinventarte, en estudiar algo nuevo o en entender de una vez qué significa eso del DAFO sin asentir como si lo supieras.