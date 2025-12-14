En empresario pone en venta 200 pisos por un precio medio de 100.000 euros

Si le preguntamos a cualquier persona cuál es el mayor problema al que se está enfrentando la sociedad española desde hace años y que se trata de uno creciente en lugar de ir solucionándose poco a poco, la inmensa mayoría coincidirá en lo mismo: la vivienda. A día de hoy, supone un gran sacrificio alquilar un piso o casa que merezca la pena, y ya ni hablamos de comprar. Por eso, sorprende saber que Rubén Zaballos tiene en su poder más de 200 viviendas.

La buena noticia es que el empresario ha decidido vender todos ellos. Hasta ahora, ha estado recibiendo numerosos beneficios de todos ellos, pero finalmente quiere venderlos por un precio muy módico, sobre todo teniendo en cuenta la situación económica actual. Los venderá a partir de 2026 por un precio medio de 100.000 euros.

Aunque sea un precio relativamente bajo para los pisos y casas actuales, conseguirá sacar unos 20 millones de euros de beneficios. Ha decidido venderlo por ello, porque sus empresas ya le están dando muy buenos ingresos, pero sobre todo porque piensa que "la política de vivienda se está gestionando fatal".

En una reciente intervención en el programa "la Sexta Xplica", Rubén Zaballos ha dicho que ha puesto los pisos "a una media de 100.000 euros. Creo que es bastante asequible". Sin embargo, lejos de los beneficios, el principal motivo por el que los vende es otro: "Los vendo porque no me está gustando el clima que estoy viendo en este país".