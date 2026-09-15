Emanuele, fontanero: "En España hay trabajo y no te mueres de hambre. He facturado 2.540 euros por un trabajo de 12 horas”

España tiene un problema con uno de los oficios más tradicionales. Hay trabajo, pero cada vez cuesta más encontrar profesionales capaces de hacerlo. La fontanería es uno de los sectores que mejor refleja esta situación, con miles de puestos que necesitan cubrirse mientras el número de trabajadores jóvenes que se incorporan al oficio continúa siendo reducido.

Uno de los profesionales que está intentando mostrar esta realidad es Emanuele Armeli Moccia, un fontanero italiano que vive en España desde 2017 y que lleva alrededor de cinco años trabajando como autónomo. A través de sus redes sociales comparte su día a día y muestra cómo es realmente trabajar en un oficio que, pese a la falta de relevo generacional, mantiene una elevada demanda.

Una de las cuestiones que más llama la atención son sus ingresos, aunque el propio Emanuele deja claro que no existe una cantidad fija que pueda considerarse como el sueldo de un fontanero. En función del trabajo realizado, asegura que puede facturar cantidades como 900, 1.500 o 1.900 euros en determinados días. Se trata, en cualquier caso, de facturación del negocio y no del dinero que finalmente acaba en su bolsillo.

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La diferencia es importante, especialmente cuando se trabaja por cuenta propia. De lo facturado hay que descontar materiales, impuestos, cotizaciones, desplazamientos, herramientas y otros gastos relacionados con la actividad. Por tanto, una factura elevada no equivale automáticamente a un beneficio elevado para el profesional.

Precisamente una de las jornadas de Emanuele se hizo especialmente popular en redes sociales después de que mostrara una factura de 2.540 euros. En aquella ocasión, el trabajo estuvo relacionado con las instalaciones de agua y las tuberías de un cuarto de baño y requirió prácticamente toda la jornada.

El fontanero explicó que había trabajado 12 horas seguidas para completar la intervención y que había facturado esos 2.540 euros mediante una única factura. La cifra resulta llamativa, aunque debe entenderse como el importe de un servicio concreto y no como lo que un fontanero puede ganar diariamente.

De hecho, el propio profesional insiste en que sus ingresos pueden variar considerablemente dependiendo del trabajo. No es lo mismo realizar una pequeña reparación que afrontar una intervención compleja que requiere muchas horas, materiales específicos y una solución urgente para el cliente.

Detrás de estos ejemplos existe un problema mucho más amplio. España arrastra un déficit estimado de unos 25.000 fontaneros, mientras que la empleabilidad dentro del sector ronda el 90%. Uno de los grandes obstáculos es precisamente el envejecimiento de los profesionales y la falta de jóvenes que decidan aprender el oficio.

La edad media de los fontaneros e instaladores de tuberías se sitúa en torno a los 44,8 años. Más de la mitad supera los 45 años y únicamente entre el 9% y el 12% tiene menos de 30. Esto hace que el relevo generacional no sea suficiente para cubrir las necesidades actuales.

Archivo - Fontanero / JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

Además, la demanda difícilmente desaparecerá. España cuenta con más de 26 millones de viviendas, muchas de ellas construidas hace varias décadas. Tuberías antiguas, fugas, reformas de baños, sistemas de agua caliente y trabajos de mantenimiento generan una necesidad constante de profesionales especializados.

Por eso Emanuele utiliza sus redes sociales para intentar cambiar la imagen que algunas personas tienen de la fontanería. Su objetivo es mostrar que se trata de un oficio con trabajo y posibilidades económicas, siempre que se cuente con la formación y experiencia necesarias. En un país donde cada vez cuesta más encontrar profesionales para determinados trabajos, la fontanería se presenta así como una de las profesiones que todavía tiene un futuro considerable por delante.