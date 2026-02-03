ECONOMÍA
Els jubilats que ingressen menys de 22.000 euros a l'any no estan obligats a fer la declaració de la renda
Hi ha límits de rendes per sota dels quals no hi ha obligació de presentar-la
En les pensions de jubilació es practiquen retencions per IRPF com a rendiments del treball i, per tant, els pensionistes es veuen obligats a fer la declaració de la renda en termes similars als de qualsevol altre contribuent.
Els jubilats que cobrin menys de 22.000 euros de pensió de jubilació a l’any i no tinguin altres pagadors no estan obligats a presentar la declaració de la renda per rendiments del treball. Aquest límit baixa fins als 15.876 euros si perceben algun altre ingrés per sobre dels 1.500 euros anuals procedent d’altres pagadors. En el cas de percebre una pensió de jubilació no contributiva, no és obligatori fer la declaració de la renda. El motiu és que la seva quantia i les condicions de rendes necessàries per a la seva obtenció eviten assolir els límits de rendes esmentats.
Si el resultat es favorable, pot presentar la renda
Quan la quantitat total de la pensió no arriba a aquest límit i no hi ha altres ingressos rellevants, Hisenda considera que no cal presentar l’IRPF. Tot i això, el jubilat pot optar per fer la declaració de manera voluntària si creu que el resultat pot ser favorable i obtenir una devolució.
El topall dels 22.000 euros només és vàlid en aquells casos en què tots els ingressos provenen d’una sola entitat. Aquesta situació és la més freqüent entre els pensionistes, ja que la pensió pública sol ser l’única entrada de diners regular. En aquests supòsits, l’Agència Tributària entén que les retencions aplicades al llarg de l’any són suficients i, per tant, no exigeix la presentació de la declaració de la renda.
Malgrat això, és recomanable revisar l’import brut anual rebut, ja que complements, pagues extraordinàries o revaloritzacions poden fer superar el límit sense que el jubilat en sigui conscient. A més, encara que no sigui obligatori, declarar pot resultar beneficiós si s’apliquen deduccions personals o autonòmiques. La situació canvia de manera notable quan existeix més d’un pagador. En aquests casos, el llindar d’ingressos a partir del qual s’ha de declarar es redueix, cosa que pot afectar pensionistes que inicialment pensaven que estaven exempts.
Dos o més pagadors
Si hi ha dos o més pagadors i el segon supera els 1.500 euros anuals, el límit baixa fins als 15.876 euros. Això pot passar, per exemple, quan es cobren pensions privades, plans de pensions, rendes procedents de l’estranger o ingressos puntuals per treballs, indemnitzacions o altres conceptes.
També han de presentar la declaració aquells jubilats que obtinguin ingressos addicionals com lloguers, rendiments d’inversions, guanys patrimonials o determinades ajudes. En canvi, no caldrà declarar si no se superen els 22.000 euros amb un sol pagador o els 15.876 euros amb diversos, sempre que el segon no excedeixi els 1.500 euros anuals.
