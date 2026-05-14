El economista Santiago Niño Becerra lanza una advertencia: "Las personas tienen que empezar a ser conscientes de que la situación es grave"

La tensión en torno al estrecho de Ormuz continúa generando preocupación, ya que es uno de los principales puntos de tránsito del petróleo mundial. Por esta vía estratégica circula una parte significativa del crudo que abastece a Asia, lo que hace que cualquier riesgo de bloqueo o interrupción tenga un efecto inmediato en los precios y en las expectativas económicas globales.

El economista Santiago Niño Becerra analizó en el programa 'Tot es mou' de TV3 cómo puede evolucionar la situación y advirtió de que, en su opinión, no se está hablando lo suficiente del tiempo que puede aguantar el sistema energético mundial si la tensión continúa.

Uno de los aspectos en los que más insistió fue el papel de China. El experto explicó que "las reservas del petróleo en China tienen reservas para entre 100 y 130 días", aunque matizó que "eso significa que hasta octubre, pero siempre se tiene que dejar un mínimo", dejando claro que el margen real sería más reducido.

Niño Becerra habló de la complejidad del escenario actual y aseguró que "en el estrecho de Ormuz hay un doble bloqueo. Uno es el de los iranianos y el otro es el de los Estados Unidos". Según comentó, eso hace que cualquier posible solución sea mucho más difícil, ya que implicaría desbloquear dos frentes al mismo tiempo.

El economista aseguró que "la fecha límite es finales de junio", y añadió que, si para entonces la situación no está encaminada hacia una solución, "yo creo que pasarán cosas", refiriéndose a posibles consecuencias económicas de mayor alcance.

En el terreno económico, advirtió de que un empeoramiento del conflicto podría provocar una fuerte subida del petróleo. "Yo creo que las personas tienen que empezar a ser conscientes de que la situación es grave. Los precios se dispararán".

Además, recordó que hace unas semanas algunos expertos ya hablaban de un barril a 200 dólares, una posibilidad que cada vez menciona más gente.

Noticias relacionadas

Santiago Niño Becerra explicó que el impacto más visible para la población llegaría a través de los precios del día a día: "Los fabricantes de alimentos ya han dicho que repercutirá en los precios. Lo primero en lo que se notará será en que los precios empezarán a subir", especialmente en productos básicos y alimentación.