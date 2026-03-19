El economista Gonzalo Bernardos estalla contra el Gobierno: "Nunca se había hecho tanto para que el precio de la vivienda suba sin frenos"

El mercado de la vivienda en España atraviesa uno de sus momentos más tensos en décadas, con el alquiler disparado en muchas ciudades y una oferta cada vez más limitada.

En una entrevista a 'Property Buyers', el economista Gonzalo Bernardos ha criticado con dureza la gestión política actual, asegurando que las medidas adoptadas están teniendo efectos contrarios a los que se prometían y están agravando la situación del acceso a la vivienda.

El experto apunta directamente a la coalición entre PSOE y Sumar y sostiene que las políticas actuales responden más a intereses electorales que a soluciones estructurales: "Nunca en la historia reciente de España ha habido un gobierno que haya hecho tanto para que el precio de la vivienda suba, suba y suba"

Uno de los puntos que más critica es el uso de medidas como el control de precios y el discurso político en torno al acceso a la vivienda, generando efectos contraproducentes sobre el funcionamiento del mercado: "Ellos intentan ganar votos engañando a la población, diciendo que la gente tiene derechos pero ninguna obligación".

Según explica Bernardos, el problema no solo está en la regulación en sí, sino en cómo esta afecta al comportamiento de los propietarios. La figura de "vulnerable" y su interpretación generan incertidumbre, lo que provoca que muchos arrendadores decidan no alquilar o retiren viviendas del mercado: "Esto genera pánico en los propietarios y reduce el número de viviendas en alquiler".

Este fenómeno se estaría notando especialmente en Cataluña, donde el economista afirma que muchos propietarios están optando por vender sus viviendas en lugar de destinarlas al alquiler. "Están vendiendo masivamente estos pisos".

El experto también cuestiona algunas de las explicaciones habituales sobre el encarecimiento del alquiler, como la influencia de las viviendas de uso turístico. En su opinión, su peso real en el mercado es reducido y no se puede considerar el principal factor detrás de la subida de precios: "En el conjunto de Barcelona, las viviendas de uso turístico son el 1,18%".

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Gonzalo Bernardos también pone en duda algunas decisiones regulatorias a nivel autonómico, considerando que se han aplicado medidas que no cuentan con el respaldo competencial adecuado y que, lejos de aliviar la situación, podrían estar contribuyendo a agravarlo: "El Tribunal Constitucional dijo que el control de alquileres en Cataluña era inadecuado porque no tenían las competencias".