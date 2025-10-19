Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
El economista Gonzalo Bernardos (62 años) tajante con los jóvenes y el acceso a la vivienda: "En los 80 y 90 no conocíamos ni restaurantes ni vacaciones"

El especialista indica que las nuevas generaciones tienen un nivel de gasto superior al de sus posibilidades que les impide afrontar los gastos importantes de la vida

Gonzalo Bernardos en 'laSexta Xplica'.

Gonzalo Bernardos en 'laSexta Xplica'. / LaSexta

Pol Langa

Pol Langa

En pleno 2025, uno de los mayores problemas a los que se enfrentan los jóvenes es el acceso a la vivienda, una tarea complicada en las grandes ciudades del país por culpa de los altos precios que son inasumibles con unos sueldos que no van en sintonía con la inflación.

Por eso, la edad media de emancipación en España se sitúa en los 30 años, casi cuatro por encima de la media europea (26,3 años). La cifra se ha reducido ligeramente respecto a hace unos años, pero la problemática sigue estando presente y las dificultades persisten, pese a los anuncios de nuevas viviendas públicas que hacen los Ayuntamientos y el Gobierno.

En el otro lado de la balanza están los padres, la mayoría de la generación del 'baby boom', quienes sí que pudieron dejar el nido antes y muchos han podido hasta comprar una segunda residencia al cabo de los años, un objetivo irreal para los jóvenes actuales.

Aumento del gasto en ocio

Sin embargo, no todos compran el discurso de la falta de ingresos y apuntan a factores diversos para explicar por qué cuesta tanto comprar o alquilar un piso. Uno de los máximos exponentes es el economista Gonzalo Bernardos, de 62 años, quien indica que el gasto ha aumentado mucho en comparación con la gente de su generación.

Gonzalo Bernardos, uno de los economistas más destacados de España

Gonzalo Bernardos, uno de los economistas más destacados de España / YOUTUBE

"Le recomendaría que se quede sin vacaciones porque un préstamo es esencial, ya que tiene un agujero económico que no puede sufragar de otra manera", apuntaba en su aparición al programa 'Más vale tarde' de LaSexta. El problema para el también profesor universitario es que mucha gente vive por encima de sus posibilidades y tiene la escala de prioridades distorsionada, llegando incluso a pedir préstamos para irse al viaje de ensueño que desean.

Para Bernardos solamente se debería pedir dinero al banco en ocasiones excepcionales, como un gasto imprevisto, pero nunca para coger un avión en dirección a la otra parte del mundo: "Todos conocemos a personas que se ganan bien la vida, pero que no llegan a fin de mes. ¿Por qué? Porque les es ‘imprescindibleir al Liceo. Les es ‘imprescindiblecomer todos los domingos en un buen restaurante. Les es ‘imprescindiblehacer un viaje al extranjero… Pero no hablo de una capital europea, sino de otro continente, cada semestre", apuntaba.

Una familia de los 80.

Una familia de los 80. / RTVE

Viviendo por encima de las posibilidades

El especialista opina que se han revertido las "necesidades básicas" y que el primer paso es tener claro en qué se debe invertir el dinero. Sin embargo, un análisis publicado por Bankinter que recoge de los datos del INE apunta a que el sueldo medio de los jóvenes es igualmente bajo:

  • Menos de 20 años: 10.597,24 euros brutos anuales.
  • De 20 a 24 años: 15.181,24 euros brutos anuales.
  • De 25 a 29 años: 20.459,60 euros brutos anuales.
  • De 30 a 34 años: 24.114,17 euros brutos anuales.
  • De 35 a 39 años: 25.745,84 euros brutos anuales.

Por otro lado, el coste de la vivienda en Barcelona, por ejemplo, se sitúa en los 4.989 euros por metro cuadrado, lo que significa que para un piso de 50 metros cuadrados la inversión asciende hasta casi los 250.000 euros, 12 años de sueldo bruto en el caso de los ciudadanos de entre 25 y 29 años.

Decenas de miles de personas salen a la calle para exigir rebaja en el precio del alquiler

Decenas de miles de personas salen a la calle para exigir rebaja en el precio del alquiler / ·

Para Bernardos la ecuación es clara: "Si tú quieres gastar más de lo que ingresas, no tienes más remedio que trabajar más. Si no, lo que tienes que hacer es gastar menos", apunta. En cambio, en los años 80 y 90, tenían otro tipo de prioridades y "muchas de nuestras familias tenían economía de guerra", priorizando lo indispensable y reprimiendo gastos en ocio.

Por esa época, añade, "los restaurantes y las vacaciones no los conocíamos. Solo conocíamos el pueblo, y la familia, en lugar de gastar más, gastaba menos", ya que reconoce que "los precios también eran más bajos".

La realidad actual, en cambio, incentiva el gasto continuo y las innumerables opciones para dejarse el dinero durante el tiempo libre son muy superiores a lo que se vivía hace 30 o 40 años, por lo que los préstamos son algo común aunque no sea sano porque provoca que mucha gente viva endeudada.

El economista Gonzalo Bernardos tajante con los jóvenes y el acceso a la vivienda: "En los 80 y 90 no conocíamos ni restaurantes ni vacaciones"

