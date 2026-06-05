La economía de España es un "caso atípico" en Europa: así lo explica una reconocida revista de EEUU

La economía españolaestá sorprendiendo por ser un "caso atípico" en Europa. En nuestro país, se está produciendo un crecimiento económico que ha llamado la atención de algunas de las revistas financieras más conocidas de Estados Unidos. En este contexto, la Global Finance Magazine ha analizado la evolución financiera del país y su crecimiento económico. "La resistencia alcanza sus límites estructurales de cara a la segunda mitad de 2026", anuncia el artículo.

Según la publicación estadounidense, a primera vista "España inicia la segunda mitad del año como una de las economías con mejor desempeño de Europa, algo que se refleja claramente en el ritmo de la actividad turística en sus principales ciudades".

El medio financiero resalta que "España recibió 96,8 millones de turistas" en 2025, "una cifra récord". En los dos primeros meses de este año, la revista detalla que casi 10,7 millones de personas han visitado nuestro país, un 2% más que el pasado ejercicio.

Para la revista, "las cifras del PIB confirman esta impresión". Durante el análisis, Global Finance Magazine subraya que "tras un crecimiento del PIB del 2,8% en 2025, el Banco de España elevó recientemente su previsión para 2026 del 2,2% al 2,3%".

En este sentido, la publicación destaca la comparación con el resto de estimaciones para la eurozona en 2026: "Crecerá entre un 1,1% y un 1,3%, mientras que se espera que las economías más grandes, como Alemania e Italia, se queden rezagadas". No obstante, el informe también advierte sobre los retos que tiene la economía de nuestro país. "La fortaleza comparativa de España coexiste con crecientes desequilibrios estructurales", apunta el texto.

Como ejemplo, el artículo señala la "escasez de vivienda y las ventajas energéticas derivadas de su matriz energética en constante evolución". Lo cierto es que la revista estima que estos elementos "contribuirán a determinar si el crecimiento se traduce en estabilidad financiera duradera o si, por el contrario, comienza a limitarla".

A pesar de este punto, la publicación incide en la solidez de las entidades bancarias de España: "Su rentabilidad se mantiene entre las más altas de Europa, sus niveles de capital son sólidos y siguen recompensando a sus accionistas mediante dividendos y recompras de acciones".

Finalmente, la revista afirma que "la combinación de una economía turística sólida, una población en crecimiento, un mercado inmobiliario resistente y una ventaja energética sigue haciendo de España un caso atípico en una economía europea con un rendimiento relativamente bajo".