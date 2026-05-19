La creatina es una molécula que nuestro cuerpo produce de forma natural y que se encuentra en alimentos como la carne y el pescado. Su función principal es proporcionar energía rápida a nuestras células, especialmente en el músculo y el cerebro. Mucha gente ha empezado a tomarla como suplemento a los entrenamientos y se está estudiando con profundidad en los laboratorios. Cada vez más deportistas han optado por estudiar diferente tipos de sustancias nutritivas para mejorar la salud y la calidad de estos entrenamientos.

De momento, todos los estudios acerca la creatina son positivos. Ayuda a reponer el trifosfato de adenosina (ATP), mejorando la fuerza y la recuperación en ejercicios cortos e intensos. Estudios recientes sugieren que puede reducir la fatiga mental, el estrés cognitivo y mejorar la memoria, especialmente en personas mayores o veganas y también previene la pérdida de masa muscular asociada a la edad.

La ISSN (International Society of Sports Nutrition: Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva) se define como una sociedad académica, sin ánimo de lucro dedicada a la nutrición deportiva y al crecimiento de la ciencia de la nutrición aplicada con 11 años de intensa trayectoria. El profesor Jose Antonio, es el co-fundador y es catedrático y profesor en la Nova Southeastern University (Florida), donde imparte clases de nutrición deportiva, fisiología del ejercicio y de entrenamiento de la fuerza y acondicionamiento.

"Si nos referimos a una sesión de entrenamiento cuyo objetivo es la hipertrofia muscular, la ingesta de proteínas o aminoácidos esenciales durante el entrenamiento es una muy buena manera de promover más hipertrofia. Por lo tanto, en el caso del fisicoculturismo es adecuado el consumo de proteínas", empieza contando José Antonio.

"Ahora bien, si hablamos de entrenamiento de la resistencia considero que es muy importante la provisión de fluidos; por ejemplo, bebidas deportivas, pero también podría ser una bebida deportiva con cafeína. De hecho, cuando yo realizo entrenamientos de larga duración consumo Coca-Cola, ya que el azúcar y la cafeína que contiene me ayuda bastante", empieza contando el doctor en un blog de Juan Ramón de la 0International Society of Sports Nutrition: Dr. Jose Antonio. La Ciencia de la Nutrición Deportiva'"; continúa.

Muy beneficiosa en algunos ámbitos

Debido a la alta demanda energética del cerebro y otros órganos vitales, el campo de la salud ha investigado profundamente el papel de la creatina más allá del gimnasio.

"Existen algunos datos interesantes que muestran que la creatina mejora la memoria, y también existen datos de que mejora la función cerebral, lo cual es más que interesante. Por otra parte, existen datos que muestran que la creatina puede ser de utilidad en el tratamiento de enfermedades musculares; de hecho algunos de los datos más interesantes se han obtenido en estudios en los cuales se ha suplementado con creatina a sujetos que padecen de distrofia muscular", explica.

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"Además, algo que para mí es fascinante, es que existen estudios en los cuales se ha administrado creatina para el tratamiento de lesiones cerebrales traumática y que muestran que aquellos sujetos que consumieron creatina luego de una lesión cerebral parecen recuperarse de mejor manera. Por esta razón es que considero que la creatina es uno de los mejores suplementos que existe ya que puede utilizarse tanto para el rendimiento como para la salud", concluía en la entrevista.