Se dispara la mortalidad laboral entre los autónomos: mueren un 40% más que hace un año

La mortalidad laboral entre los trabajadores autónomos se ha disparado durante los primeros siete meses de 2026. Los últimos datos del Ministerio de Trabajo reflejan un incremento del 40,6% respecto al mismo periodo del año anterior.

La mortalidad laboral apenas cambia, pero entre los autónomos se dispara

El Ministerio de Trabajo señala que entre enero y julio de 2026 se registraron las muertes de 432 trabajadores en accidentes laborales, lo que supone solo una más que en 2025. Pero el gran incremento se encuentra al considerar específicamente a los trabajadores autónomos.

De esas 432 muertes, 45 se atribuyen a trabajadores en calidad de autónomos. El dato el año pasado fue de 32 muertes en el mismo período, lo que deriva en ese informado incremento de un 40,6% en la mortalidad de estos trabajadores.

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De hecho, esto se puede mirar todavía con mayor lupa: las muertes de trabajadores autónomos durante la jornada laboral ascendieron de 28 a 41, lo que es un aumento mayor todavía (46,4%). Las cuatro muertes restantes se dieron con el autónomo desplazándose hacia o desde el lugar de trabajo.

El dato contrasta con las muertes registradas en cuanto a los trabajadores asalariados; con 387 fallecidos, se registraron 12 menos que el año anterior, lo que supone una caída del 3% respecto al fuerte incremento de las muertes de trabajadores autónomos.

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En cuanto a las causas de muerte, infartos y derrames cerebrales fueron la principal causa, con un total de 145 muertes de las 432 totales. También se contabilizaron 59 muertes por caídas y 57 atribuidas a aplastamientos y amputaciones.

Otro dato negativo es que en el cómputo general, las muertes 'in itinere', es decir, las producidas durante el desplazamiento de ida o vuelta entre el domicilio y el lugar de trabajo, aumentaron hasta la cifra de 83. Esto supone un incremento del 3,8%.

La ministra portavoz, Elma Saiz, junto a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. / José Luis Roca / EPC

El Ministerio de Trabajo también proporciona un desglose por sectores en este caso:

Servicios contó con el mayor número de fallecidos, con 161 trabajadores .

. Construcción siguió con un total de 103 trabajadores.

A continuación aparece la industria, con 49 fallecidos.

En última instancia, en agricultura se registraron 36 muertes.

El último dato que maneja el Ministerio es que los accidentes laborales con baja aumentaron un 2% respecto al mismo período en 2025. En este caso, se llegaron a registrar 363.772 accidentes que llevaron a la baja del trabajador.

Los datos que proporciona el Ministerio de Trabajo muestran una mortalidad laboral prácticamente estable en términos generales, pero con un incremento muy notable entre los trabajadores autónomos.