Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

En Directo

ENCUENTRO DE LAS COMUNIDADES AUTONÓMAS

Sigue en directo la primera jornada del Foro España 360

Todo preparado para este primer encuentro de comunidades autónomas, que dará voz durante tres días a dirigentes políticos regionales, empresarios y expertos en busca de ideas y soluciones para los principales desafíos que afronta el país en la actualidad

DIRECTO | Foro España 360 / PI STUDIO

Javier Quintana | Víctor Rodríguez

Madrid

El grupo de comunicación Prensa Ibérica, al que pertenece este periódico, celebra en Madrid el foro España 360, que dará voz durante tres días a dirigentes políticos regionales, empresarios y expertos en busca de ideas y soluciones para los principales desafíos que afronta el país en la actualidad. Los presidentes autonómicos Jorge Azcón (Aragón), Salvador Illa (Cataluña), Marga Prohens (Baleares), Adrián Barbón (Asturias) y Alfonso Rueda (Galicia) participarán en una cita que tiene por objetivo identificar las cuestiones que más preocupan a los ciudadanos, compartir aprendizajes y conectar a España a través de una conversación entre autonomías.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Protección Civil alerta a los catalanes: prepara un kit de emergencia en casa para sobrevivir 72 horas
  2. Se compra el Porsche 992 Carrera de Carlo Ancelotti y llega a esta reflexión: 'Huele a puro
  3. Un influencer desvela el truco para ver gratis los partidos dentro del Spotify Camp Nou: 'Es muy fácil
  4. Revisa tus bolsillos: este fallo en una moneda común puede pagarse a precio de oro
  5. ¿Maradona o Messi? José Ramón de la Morena lo tiene claro
  6. José Ebenezer, mecánico, pone en alerta a los conductores por esta nueva moda en los coches: 'Tiene sus desventajas
  7. Una andaluza, sin tapujos sobre esta expresión catalana: 'Me suena fatal
  8. Los chollos más buscados: estas son las ofertas más vendidas en el Black Friday 2025

Sigue en directo la primera jornada del Foro España 360

Sigue en directo la primera jornada del Foro España 360

Los chollos más buscados: estas son las ofertas de Amazon más vendidas en el Black Friday 2025

Los chollos más buscados: estas son las ofertas de Amazon más vendidas en el Black Friday 2025

¿Sabemos realmente cómo funciona un coche eléctrico? Claves para entender la movilidad del futuro

¿Sabemos realmente cómo funciona un coche eléctrico? Claves para entender la movilidad del futuro

Buenas noticias para los pensionistas de Madrid: este es el nuevo complemento de la cuota de Ayuso para 2026

Buenas noticias para los pensionistas de Madrid: este es el nuevo complemento de la cuota de Ayuso para 2026

Telefónica compra los derechos de TV de la Champions hasta 2031 por 1.464 millones

Telefónica compra los derechos de TV de la Champions hasta 2031 por 1.464 millones

¿Es posible ser “verde” y ahorrar costes? La clave del certificado de sostenibilidad (CAE)

¿Es posible ser “verde” y ahorrar costes? La clave del certificado de sostenibilidad (CAE)

Los errores más comunes al heredar según los expertos: Evita la pérdida de miles de euros

Los errores más comunes al heredar según los expertos: Evita la pérdida de miles de euros

El Gobierno anuncia 2.000 millones en ayudas a la industria renovable para repartir antes de final de año

El Gobierno anuncia 2.000 millones en ayudas a la industria renovable para repartir antes de final de año