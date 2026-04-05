Ni dinero, ni propiedades, ni vivienda: tres hermanos ceden toda la herencia a sus hermanas porque “era lo correcto”

En un contexto en el que las herencias siguen provocando conflictos y batallas legales, una familia de Muros optó por una decisión poco común: dejar a un lado los intereses personales y apostar por un acuerdo entre hermanos.

En el barrio todos la conocían como mamá Teresa. Antes de fallecer dejó claro qué quería hacer con la casa en la que había vivido toda su vida: sería para sus dos hijas, Maruxa y Rosa, las que estuvieron a su lado hasta el final.

Ceden por completo la herencia que les tocaba

Los otros tres hermanos —Ana, Marisa y Juan— ya tenían su vida hecha. Con trabajo estable y sus propias familias, ninguno veía necesario quedarse con parte de la herencia. Juan, recién jubilado tras muchos años trabajando; Marisa, junto a su marido ya retirado; y Ana, viviendo con su pareja, lo tenían claro: preferían dejarlo todo en manos de sus hermanas.

Aunque hay que mencionar que dicha casa no era la única parte de la herencia, también cuentan con algunos ahorros y fincas a sus espaldas. Aun así, los tres hermanos decidieron renunciar a la totalidad de los bienes en favor de Maruxa y Rosa.

Según declararon ante el notario, esta decisión es un "pacto de hermanos", pues se basan en la gratitud y en el reconocimiento prestado a mamá Teresa durante todos estos años atrás.

Sabemos que las herencias siempre provocan conflictos entre los hermanos, sin embargo en esta ocasión la historia ha sido sumamente diferente, con un final donde unos hermanos prefieren ceder su parte de la herencia.