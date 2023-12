¿Cuánto dinero genera la canción "All I Want for Christmas Is You" para Mariah Carey cada Navidad?

La icónica canción "All I Want for Christmas Is You" de Mariah Carey no solo es un clásico navideño, sino también una fuente constante de ingresos para la famosa artista. A pesar de haber sido lanzada en 1994, la canción experimenta un resurgimiento cada diciembre, alcanzando los primeros lugares en listas de popularidad y plataformas de streaming. Desde 2019 hasta el presente año, ha encabezado las listas de Billboard y domina el Top 50 Global de Spotify durante la víspera de Navidad.

La trascendencia de la canción va más allá de su éxito comercial; ha sido incluida en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, reconocida por su importancia cultural e histórica.

En términos de ganancias, Mariah Carey ha acumulado 60 millones de dólares en regalías desde el lanzamiento de la canción. Se estima que, anualmente, la cantante obtiene alrededor de 2,5 a 3 millones de dólares en regalías por esta canción navideña.

El éxito de "All I Want for Christmas Is You" se refleja no solo en las listas de reproducción, sino también en las visualizaciones en YouTube, donde el video ha sido visto más de 748 millones de veces desde 2009. Con un patrimonio neto estimado en 350 millones de dólares, Mariah Carey se destaca como una de las artistas más exitosas de la industria musical, no solo por sus ventas de álbumes sino también por contratos lucrativos, como su residencia en el Caesars Palace de Las Vegas.