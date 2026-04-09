La dieta de Ousmane Dembélé en su etapa en el Barça: "Comía hamburguesas y pizzas y eso no va a parar”

Ousmane Dembélé es uno de los emblemas del París Saint-Germain. El futbolista francés fichó por el club parisino en verano del 2022 por 50,4 millones de euros. Salió del conjunto azulgrana dejando una gran herida en los aficionados, ya que logró ganarse a la afición durante la última temporada.

En total jugó 185 partidos con la camiseta del Barça, anotando 40 goles y repartiendo 41 asistencias. Fue un jugador determinante, diferente, aunque nunca logró alcanzar su mejor versión, también en parte por las lesiones. Tras su marcha, explicó que le costó adaptarse al Barça por su precaria edad y el cambio cultural.

Un cambio de mentalidad

"Como llegué al Barcelona con solo un año y medio como profesional, no fui mucho al gimnasio, salté directamente al campo con mucha energía y algo de talento también. Después de una, dos, tres, cuatro lesiones, entiendes que tienes que cuidar tu cuerpo, que el fútbol de alto nivel es exigente y que no se trata solo de talento, ni de despertar y saltar directamente al campo. Comprendí que tenía que trabajar, que tenía que fortalecerme, que tenía que comer bien, dormir bien. Lo entendí todo“, afirmó en alguna entrevista.

El de Vernon ha cambiado la forma de cuidarse y las dietas que sigue en su carrera como profesional. Pese a que disponía de cocinero y dietista, a Ousmane le encantaba seguir una tradición tras los partidos.

“Cuando me retire... ¿qué no quiero comer?. En cuanto a hamburguesas y pizzas, siempre hay algunas después de los partidos. No siempre, pero sobre todo después de los partidos. Todos los jugadores comen hamburguesas o pizzas después de los partidos. Yo no como mucho chocolate, así que no pasa nada. Pero sigo comiendo hamburguesas y pizzas después de los partidos, y eso no va a parar”, dijo.

Posteriormente, aparecieron imágenes de Dembélé comiendo pizza mientras estaba concentrado con la selección francesa, mientras Didier Deschamps daba una charla al equipo.

Dembélé admitió que todavía disfruta de ciertos alimentos que no están en su dieta habitual. Sin embargo, pese a que ya no sigue esta rutina de forma estricta, en algún que otro video se le ha observado ingiriendo estos alimentos.

La llegada a la cima

Ousmane Dembélé transformó su rendimiento físico gracias a una estricta dieta personalizada iniciada alrededor de 2019. Contrató a un chef personal (Anthony Audebaud) para eliminar productos ultraprocesados y comida rápida, enfocándose en alimentos frescos, locales, proteínas magras, verduras, carbohidratos complejos y frutos rojos para acelerar su recuperación muscular y evitar lesiones.

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En 2025, se proclamó como ganador del Balón de Oro tras firmar una temporada excepcional y levantar la UEFA Champions League.