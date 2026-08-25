Diego, conductor de ambulancia: "Cobro 2.300 euros por 24 horas trabajando seis días al mes"

Trabajar 24 horas seguidas y después disponer de varios días libres puede parecer, sobre el papel, un sistema difícil de imaginar para quienes tienen una jornada laboral convencional. Sin embargo, es la realidad que explica Diego, conductor de ambulancia, en una conversación que ha mantenido en 17 Grados Podcast.

Su testimonio pone sobre la mesa no solo cuánto puede cobrar un profesional de este sector, sino también cómo se organiza una jornada que exige estar disponible durante 24 horas.

Una jornada de 24 horas y 5 días de descanso

Diego explica que su sistema habitual de trabajo se basa en una cadencia de 24 horas de servicio seguidas de cinco días de descanso. Es un modelo de turnos que, según cuenta, comparte con otros servicios de emergencias como los bomberos.

La cifra puede resultar llamativa, sobre todo cuando la observamos desde fuera. Después de completar una guardia de 24 horas, el trabajor dispone de cinco jornadas antes de volver a incorporarse: "yo trabajo un día 24 horas y luego descanso 5 días", explica en la entrevista.

A esta organización se suman otras jornadas adicionales. Según su relato, los conductores de ambulancia como él tienen ocho guardias más al año, aunque la cadencia habitual sigue siendo la de una guardia de 24 horas seguida de cinco días libres.

El propio Diego reconoce que, además de la organización del trabajo, hay otro aspecto que suele despertar curiosidad: el salario.

2.300 euros netos al mes

Durante esta conversación, el conductor de ambulancia explica que su sueldo es público y que no tiene inconveniente de hablar de él ya que cualquiera puede buscarlo en internet: "a día de hoy estoy cobrando ya limpios unos 2.300 euros al mes".

La cifra, sin embargo, debe entenderse dentro del sistema de turnos. Una guardia implica permanecer durante 24 horas vinculado al servicio, algo que supone una exigencia diferente a la de una jornada laboral ordinaria de 8 horas.

Por eso, cuando se habla de cuánto cobra un conductor de ambulancia, no basta con quedarnos únicamente con la cifra menusal. El tipo de jornada, las guardias, los descansos y las condiciones del puesto también influyen en cómo se percibe ese salario.

El testimonio de Diego muestra así una de las particulares de determinados trabajos de emergencias: jornadas muy concentradas que conviven con varios días consecutivos de descanso. ¿Qué te parecen?