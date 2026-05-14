La DGT no tiene dudas: esta es la velocidad exacta para gastar menos gasolina

Con el precio del carburante con constantes variaciones entre gasolineras, llenar el depósito sigue siendo uno de los grandes gastos para los conductores. Por ese motivo, cada vez más personas buscan formas de reducir el consumo.

La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que el ahorro no depende solo de cuántos kilómetros se hacen, sino de cómo se conduce, siendo la velocidad uno de los factores más determinantes a la hora de gastar más o menos combustible.

Según los datos que publica la DGT junto al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), existe un rango de velocidad en el que el vehículo alcanza su mayor eficiencia, situándose ese punto óptimo en torno a los 90 km/h, especialmente en carreteras convencionales donde el motor trabaja de forma más equilibrada.

Velocímetro coche / a

A esa velocidad el consumo se optimiza porque el motor no necesita realizar un esfuerzo excesivo para mantener el ritmo y se consigue un equilibrio entre potencia y resistencia aerodinámica, lo que permite aprovechar mejor cada litro de combustible sin penalizar el rendimiento del vehículo.

El problema aparece cuando se supera ese umbral, ya que a partir de los 100 km/h la resistencia del aire aumenta de forma notable y obliga al motor a trabajar con mayor intensidad para mantener la velocidad, lo que se traduce directamente en un incremento del consumo de gasolina.

La DGT advierte que circular a 110 km/h puede suponer un aumento del gasto de alrededor del 9%, mientras que a 120 km/h el consumo puede llegar a incrementarse hasta un 30% respecto a la velocidad considerada más eficiente, debido al fuerte impacto de la aerodinámica.

Otros hábitos que influyen en el ahorro de combustible

No obstante, el ahorro no depende únicamente de la velocidad, ya que una conducción irregular con aceleraciones bruscas, frenazos constantes o cambios continuos de ritmo también eleva el consumo de forma significativa incluso aunque la velocidad media no sea elevada.

Noticias relacionadas

Por ello, Tráfico recomienda una conducción suave y constante, utilizando marchas largas siempre que sea posible y manteniendo el vehículo en buen estado, ya que la suma de estos hábitos permite reducir de forma notable el consumo de carburante en cada trayecto y hacer más eficiente cada viaje.