La DGT lo confirma: esta es la velocidad exacta a la que tu coche consume menos gasolina

El precio del carburante sigue siendo una de las mayores preocupaciones para millones de conductores. Con constantes subidas y bajadas entre unas gasolineras y otras, llenar el depósito se ha convertido en un gasto cada vez más importante, y por ese motivo, cada vez hay más personas que buscan formas de reducir el consumo.

La Dirección General de Tráfico (DGT) recuerda que el ahorro no depende únicamente del número de kilómetros que se recorran, sino también de la forma de conducir, ya que la velocidad es uno de los factores que más influyen en el gasto de combustible.

Según los datos publicados por la DGT y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), existe una franja en la que el vehículo alcanza su máximo nivel de eficiencia y en la que el motor trabaja de una forma más equilibrada, un punto que se sitúa alrededor de los 90 kilómetros por hora, especialmente en las carreteras convencionales.

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A esa velocidad, el motor no necesita realizar un esfuerzo excesivo para mantener el ritmo y se consigue un mayor equilibrio entre la potencia y la resistencia del aire, lo que permite aprovechar mejor el combustible sin que el rendimiento del vehículo se vea perjudicado.

El panorama cambia a partir de los 100 kilómetros por hora, ya que la resistencia aerodinámica aumenta de forma considerable y obliga al motor a trabajar con más intensidad, lo que acaba repercutiendo directamente en el consumo.

De hecho, la DGT señala que circular a 110 kilómetros por hora puede incrementar el gasto en torno a un 9%, mientras que alcanzar los 120 kilómetros por hora puede elevarlo hasta un 30% con respecto a la velocidad considerada más eficiente.

Velocímetro coche / Sport

Otros hábitos que influyen en el ahorro de combustible

No obstante, la velocidad no es el único elemento que influye en el ahorro, ya que una conducción marcada por los acelerones, los frenazos y los continuos cambios de ritmo también puede disparar el gasto de carburante, incluso cuando la velocidad media no es especialmente elevada.

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Por este motivo, Tráfico recomienda mantener una conducción suave y constante, utilizar marchas largas siempre que sea posible y realizar un mantenimiento adecuado del vehículo, ya que la suma de todos estos hábitos puede ayudar a reducir el consumo y hacer que cada trayecto resulte más eficiente.