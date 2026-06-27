Es oficial: las deudas con Hacienda prescriben a los cuatro años y la Agencia Tributaria pierde el derecho a reclamarlas en estos casos

Los contribuyentes con deudas pendientes con Hacienda suelen vivir esta situación con preocupación, ya que la Agencia Tributaria puede iniciar procedimientos de reclamación, aplicar recargos o incluso embargar bienes si no se regulariza el pago. Sin embargo, estas deudas no permanecen abiertas de forma indefinida. La normativa contempla un plazo de prescripción tras el cual Hacienda pierde el derecho a exigir el cobro, siempre que no se haya interrumpido ese periodo por actuaciones administrativas o del propio contribuyente.

La Ley General Tributaria establece un plazo general de cuatro años para que prescriban determinados derechos relacionados con las obligaciones tributarias, entre ellos el de exigir el pago de una deuda ya reconocida. Sin embargo, ese periodo no siempre transcurre de manera continua. Existen circunstancias que pueden interrumpir el cómputo y hacer que el reloj vuelva a empezar desde cero, alargando durante años la posibilidad de que Hacienda reclame las cantidades pendientes.

El plazo general es de cuatro años

Hacienda tiene cuatro años para ejercer varios derechos, entre ellos: liquidar impuestos, reclamar deudas o exigir su cobro. En el caso de una deuda tributaria, el plazo comienza a contar desde el día siguiente a aquel en que finaliza el periodo voluntario para presentar la declaración o efectuar el pago correspondiente. Si durante esos cuatro años no se produce ninguna actuación que interrumpa la prescripción, la Administración pierde la facultad de exigir esa deuda.

El mismo plazo también protege a los contribuyentes cuando desean solicitar la devolución de ingresos indebidos o reclamar cantidades que consideran que Hacienda les debe.

Aunque muchas personas creen que basta con esperar ese tiempo para que una deuda desaparezca, la realidad es más compleja. Cualquier actuación administrativa encaminada al cobro puede interrumpir la prescripción. Esto ocurre cuando la Agencia Tributaria notifica un requerimiento, inicia un procedimiento de apremio, comunica un embargo o realiza cualquier gestión formal relacionada con la deuda. En esos casos, el plazo deja de correr y vuelve a iniciarse desde el principio.

También los propios actos del contribuyente pueden provocar ese reinicio. Solicitar un aplazamiento o un fraccionamiento, presentar un recurso, efectuar un pago parcial o reconocer la deuda de alguna forma implica que el cómputo vuelva a comenzar.

Ignorar una notificación no evita la reclamación

Uno de los errores más frecuentes consiste en pensar que no recoger una carta certificada de Hacienda impide que la Administración continúe el procedimiento. Sin embargo, si no logra practicar la notificación por los cauces habituales, puede recurrir a otros mecanismos previstos legalmente, como la publicación oficial correspondiente, que produce efectos jurídicos y mantiene viva la posibilidad de reclamar. Por ello, desatender las comunicaciones no supone que la deuda vaya a extinguirse automáticamente por el paso del tiempo.

Existen plazos distintos para los delitos fiscales

La regla de los cuatro años se aplica a las deudas tributarias ordinarias en el ámbito administrativo. Sin embargo, cuando la conducta puede constituir un delito fiscal por superar determinados umbrales de dinero o presentar especial gravedad, entran en juego los plazos previstos en la legislación penal.

En estos casos, la prescripción puede extenderse durante más tiempo, alcanzando cinco años en los delitos fiscales ordinarios y hasta diez años en los casos agravados contemplados por la normativa.

Las normas sobre prescripción no distinguen entre contribuyentes por razón de su condición. Se aplican tanto a trabajadores por cuenta ajena como a autónomos, sociedades mercantiles, herederos que asumen obligaciones tributarias o personas no residentes con impuestos pendientes en España.

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Este régimen alcanza no solo a los tributos gestionados por la Agencia Tributaria estatal, sino también a numerosos impuestos administrados por comunidades autónomas y entidades locales.

Fuente: Información