Declaración de la Renta: Fechas y claves de Hacienda para los contribuyentes catalanes en 2026

Como cada año, a medida que se acerca el inicio de la campaña de la declaración de la Renta, el interés por este proceso vuelve a incrementarse entre los contribuyentes. Para este 2026, la Agencia Tributaria implementará cambios para presentar el ejercicio fiscal de cada uno que ya han sido publicadas en el BOE y que afectan desde la fecha, hasta algunas modificaciones en el IRPF.

Principalmente, los trabajadores con menos ingresos verán aliviado su trámite, ya que se implementan nuevas deducciones, además de un mayor control digital sobre los pagos electrónicos.

Fechas de la campaña de la declaración de la Renta

Todo el proceso, que en algunos casos puede ser tedioso, arranca el próximo miércoles 8 de abril, a través del formato Renta WEB y por la aplicación, formatos que este año se pretenden potenciar por encima de las declaraciones en papel de toda la vida.

Una sede de la Agencia Tributaria.

Los que prefieran hacerla por teléfono, en cambio, deberán esperar hasta el miércoles 6 de mayo, aunque será necesario reservar una cita previa. El martes 2 de junio se abrirá el turno de las citas presenciales en las oficinas de Hacienda, igualmente con cita previa.

Por otro lado, la fecha de finalización de la campaña llegará el jueves 25 de junio para los que deseen domiciliarla, aunque se amplía hasta el martes siguiente, el 30 de junio, el cierre definitivo para todo el mundo.

Bases en la declaración

Otra de las principales novedades es el cambio en la obligatoriedad de declarar el paro, uno de los principales puntos críticos para aquellos que cobran prestaciones por desempleo. Así, solo tendrán que declarar los beneficiarios que cobren más de 15.000 euros con dos o más pagadores, o los que cobren menos de 22.000 euros con uno solo, como en las campañas anteriores.

La declaración de la Renta está a la vuelta de la esquina.

Nuevas deducciones y beneficios

Con el objetivo de reducir la carga fiscal de los que ingresan menos, Hacienda introduce nuevas deducciones, así como los incentivos dirigidos a la vivienda. En este sentido, las novedades se articulan en tres puntos principales:

Nueva deducción de hasta 340 euros para trabajadores con ingresos del trabajo inferiores a 18.276 euros anuales .

. Prórroga de las deducciones por eficiencia energética en viviendas, que permite deducir el 60% de la inversión hasta los 9.000 euros acumulados.

en viviendas, que permite deducir el 60% de la inversión hasta los 9.000 euros acumulados. Deflactación y deducciones, ampliando tramos y beneficios fiscales, como el dentista o el gimnasio, aunque solamente en determinadas Comunidades Autónomas.

En lo que respecta a los autónomos, Hacienda echa el cerco sobre los pagos digitales, implementando un mayor control de estos y la potenciación del sistema de verificación Verifactu.