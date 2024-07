Duro revés para las pensiones: la decisión de la Seguridad Social que afecta a este grupo de jubilados

Las pensiones están destinadas a cubrir las necesidades de las personas que se encuentran en edad de jubilación, y han cotizado lo suficiente para conseguirla. No obstante, la Administración también reserva unas prestaciones para las personas que no cumplan los requisitos y estén peligro de situación de vulnerabilidad.

La Seguridad Social ofrece pensiones no contributivas, que son prestaciones económicas para los ciudadanos sin suficientes recursos. La Administración ofrece este tipo de pensiones para las personas que no hayan cotizado lo suficiente y no tengan derecho a la jubilación. En 2024, la pensión no contributiva equivale a 7.250,60 euros anuales.

El organismo establece como requisito de rentas no superar la cuantía asociada a la prestación. En estos casos, la pensión baja, tal y como describe el IMSERSO: "en el supuesto de que el beneficiario disponga de rentas o ingresos personales superiores al 35% del importe anual fijado para la pensión no contributiva (2.537,71 euros), la cuantía de la pensión se reducirá en un importe igual a la cantidad en que los ingresos personales, en cómputo anual, excedan del porcentaje indicado".

Por otra parte, la Administración destaca que "si efectuada la reducción en función de las rentas o ingresos personales, el resultado fuera inferior al 25% del importe de la pensión establecida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, la pensión a reconocer será como mínimo el 24% del importe de la pensión establecida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (1.812,65 euros anuales)".